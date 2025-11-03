  • KHI: Clear 26.4°C
  • LHR: Clear 24°C
  • ISB: Clear 19.7°C
  • KHI: Clear 26.4°C
  • LHR: Clear 24°C
  • ISB: Clear 19.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی سمیت دیگر ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کیلئے طلب کرلیا

رانا بلال شائع November 3, 2025 اپ ڈیٹ November 3, 2025 06:36pm
فوٹو: ڈکی بھائی/ فیس بک
فوٹو: ڈکی بھائی/ فیس بک

عدالت نے جوئے کی ایپ کی تشہیر کے مقدمے میں ملزم ڈکی بھائی سمیت دیگرملزمان کو فرد جرم عائد کرنےکے لیے طلب کرلیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے یوٹیوبرسعد الرحمٰن عرف ڈکی بھائی سمیت دیگر کےخلاف کیس کی سماعت کی، ملزم ڈکی بھائی،عروب جتوئی، اوپی بابا اور سبحان نےعدالت پیش ہوکرحاضری مکمل کروائی۔

عدالت نے ملزمان کو مقدمے کے چالان کی کاپیاں تقسیم کیں اور تمام ملزمان کو17 نومبرکو فرد جرم کی کارروائی کے لیے طلب کرلیا۔

خیال رہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی ( این سی سی آئی اے ) نے مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر رکھا ہے۔

واضح رہے کہ ڈکی بھائی پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے غیر قانونی جوا ایپلیکیشنز کی پروموشن کی، جس کے تحت ان کے خلاف 17 اگست کی نصف شب این سی سی آئی اے لاہور نے ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا۔

مقدمے میں الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کی شقیں 13 (الیکٹرانک جعلسازی)، 14 (الیکٹرانک فراڈ)، 25 (اسپیم) اور 26 (اسپوفنگ) کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 294-بی اور 420 بھی شامل ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

2

’ہر بات مت پوچھیں‘: خواجہ آصف بلوچستان میں مبینہ میزائل تجربے سے متعلق سوال گول کرگئے

3

تنہائی کے شکار اور ’بوڑھے‘ جنوبی کوریا میں موت بڑھتا ہوا کاروبار بننے لگی

4

بشریٰ انصاری نے شوہر کے ساتھ کم وقت گزارنے کی وجہ بیان کردی

5

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

6

افغان طالبان کا پروپیگنڈا مسترد، وزیر دفاع نے افغان ترجمان کے بیانات کو گمراہ کن قرار دیدیا

7

بابراعظم نے روہت شرما کے بعد ویرات کوہلی سے بھی ریکارڈ چھین لیا

8

خوشبو خان کا ارباز خان سے علیحدگی کی خبروں پر نیا بیان

کارٹون

کارٹون : 3 نومبر 2025
کارٹون : 2 نومبر 2025