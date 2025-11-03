  • KHI: Clear 25.4°C
  • LHR: Clear 20.3°C
  • ISB: Clear 17.6°C
  • KHI: Clear 25.4°C
  • LHR: Clear 20.3°C
  • ISB: Clear 17.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

استنبول: پاکستان و دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا غزہ میں پائیدار امن کیلئے لائحہ عمل پر غور

ویب ڈیسک شائع November 3, 2025 اپ ڈیٹ November 3, 2025 08:54pm
— فوٹو: وزارت خارجہ، ایکس اکاؤنٹ
— فوٹو: وزارت خارجہ، ایکس اکاؤنٹ

نائب وزیراعظم اور وزیرِ خارجہ اسحٰق ڈار نے استنبول میں غزہ سے متعلق وزارتی اجلاس کے موقع پر عرب و اسلامی وزرائے خارجہ کے ساتھ مل کر غزہ میں مستقل جنگ بندی اور پائیدار امن کے لیے لائحہ عمل پر غور کیا۔

ڈان نیوز کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرانی نے بتایا کہ ان رہنماؤں نے مشترکہ طور پر فلسطینیوں کے لیے فوری انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کے انخلا کا مطالبہ کیا، اور غزہ کی تعمیرِ نو پر زور دیا۔

ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اپنے اصولی مؤقف کا اعادہ کیا کہ فلسطین کا ایک آزاد، قابلِ عمل اور متصل ریاست کے طور پر قیام عمل میں لایا جائے، 1967ء سے پیشگی سرحدوں پر مبنی ایسی فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔

ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اقوامِ متحدہ اور او آئی سی کی قراردادوں میں یہی موقف اپنایا گیا ہے۔

قبل ازیں اسحٰق ڈار نے استنبول میں غزہ سے متعلق وزارتی اجلاس کے موقع پر ترک ہم منصب حکان فیدان سے ملاقات کی، اس ملاقات کے دوران فلسطین کے مسئلے پر مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔

ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ نائب وزیراعظم نے ترک ہم منصب سے ملاقات میں پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ترکیہ کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

2

’ہر بات مت پوچھیں‘: خواجہ آصف بلوچستان میں مبینہ میزائل تجربے سے متعلق سوال گول کرگئے

3

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

4

بشریٰ انصاری نے شوہر کے ساتھ کم وقت گزارنے کی وجہ بیان کردی

5

تنہائی کے شکار اور ’بوڑھے‘ جنوبی کوریا میں موت بڑھتا ہوا کاروبار بننے لگی

6

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

7

بابراعظم نے روہت شرما کے بعد ویرات کوہلی سے بھی ریکارڈ چھین لیا

8

افغان طالبان کا پروپیگنڈا مسترد، وزیر دفاع نے افغان ترجمان کے بیانات کو گمراہ کن قرار دیدیا

کارٹون

کارٹون : 3 نومبر 2025
کارٹون : 2 نومبر 2025