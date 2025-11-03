  • KHI: Clear 25.4°C
خیبرپختونخوا : سیکیورٹی فورسز کے دو الگ الگ آپریشنز میں 3 خوارج ہلاک

ویب ڈیسکشائع 03 نومبر 2025 09:09pm
فائل فوٹو: اے ایف پی
فائل فوٹو: اے ایف پی

خیبر پختونخو اکے علاقے شمالی وزیرستان اور ٹانک میں سیکیورٹی فورسز نے دو الگ الگ آپریشنز میں بھارتی حمایت یافتہ ’‘ فتنۃ الخوارج ’‘ سے تعلق رکھنےو الے تین خارجیوں کو ہلاک کردیا۔

انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ( آئی ایس پی آر ) کے مطابق 2 نومبر کو خیبر پختونخوا میں دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران بھارت نواز دہشت گرد تنظیم ”فتنۃ الخوارج“ سے تعلق رکھنے والے تین خوارج ہلاک کر دیے گئے۔

شمالی وزیرستان کے علاقہ عیشام کے بالمقابل، پاکستان-افغانستان سرحد کے راستے دراندازی کی کوشش کرنے والے خوارج کے ایک گروہ کی نقل و حرکت سیکیورٹی فورسز نے بروقت نوٹ کی۔

سیکیورٹی فورسز نے اس گروہ کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ٹھوس اور مہارت سے کی گئی کارروائی کے نتیجے میں بھارتی پراکسی تنظیم “فتنۃ الخوارج” سے تعلق رکھنے والے دو خوارج ہلاک کر دیے گئے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے ایک خارجی قاسم کی شناخت افغان شہری کے طور پر ہوئی ہے جو افغان بارڈر پولیس میں خدمات انجام دے رہا تھا۔

پاک فوج کے ترجمان ادارے کے مطابق اسی روز ضلع ٹانک میں کی گئی ایک اور خفیہ معلومات پر مبنی کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ “فتنۃ الخوارج” سے تعلق رکھنے والے ایک اور خارجی کو کامیابی سے ہلاک کر دیا۔

ہلاک دہشت گرد کی شناخت خارجی اکرام الدین عرف ابو دجانہ کے نام سے ہوئی، یہ بھی افغان شہری تھا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق یہ واقعات اس امر کو ظاہر کرتے ہیں کہ افغان شہریوں کی پاکستان کے اندر معصوم شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں میں مسلسل شمولیت جاری ہے۔

پاکستان متعدد بار عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ اپنی سرحدی نگرانی کو مؤثر بنائے اور یہ یقینی بنائے کہ افغان سرزمین خوارج یا دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور افغان شہریوں کی پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت کو روکا جائے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کے دفاع کے عزم پر پختہ اور غیر متزلزل ہیں، شمالی وزیرستان اور ٹانک میں جہاں خوارج کو ہلاک کیا گیا وہاں کسی بھی بھارتی سرپرستی یافتہ خارجی کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔

پاک فوج کے ترجمان ادارے کے مطابق وفاقی اپیکس کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کی منظوری سے جاری ”عزم استحکام“ کے وژن کے تحت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف بے رحمانہ مہم بھرپور انداز میں جاری رکھیں گے تاکہ ملک سے غیر ملکی پشت پناہی یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے۔

