قلات: سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پرآپریشن، فتنۃ الہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک
بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کرکے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرلیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق یکم نومبر کی رات سیکیورٹی فورسز نے ضلع قلات میں بھارتی پراکسی فتنۃ الہندستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر موثر کارروائی کی، جس کے نتیجے میں بھارتی سرپرستی کے حامل 4 دہشتگرد ہلاک ہوگئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا ہے، دہشت گرد متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے، علاقے میں کلیئرنس و سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔
آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ’عزمِ استحکام‘ کے تحت انسدادِ دہشتگردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی، پاکستان سے غیر ملکی سرپرستی میں کی جانے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ قومی عزم ہے۔