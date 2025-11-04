  • KHI: Sunny 34.3°C
  • LHR: Heavy Rain 29.4°C
  • ISB: Rain 19°C
  • KHI: Sunny 34.3°C
  • LHR: Heavy Rain 29.4°C
  • ISB: Rain 19°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

قلات: سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پرآپریشن، فتنۃ الہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک

ویب ڈیسک شائع November 4, 2025 اپ ڈیٹ November 4, 2025 11:56am
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کرکے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرلیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق یکم نومبر کی رات سیکیورٹی فورسز نے ضلع قلات میں بھارتی پراکسی فتنۃ الہندستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر موثر کارروائی کی، جس کے نتیجے میں بھارتی سرپرستی کے حامل 4 دہشتگرد ہلاک ہوگئے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا ہے، دہشت گرد متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے، علاقے میں کلیئرنس و سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔

آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ’عزمِ استحکام‘ کے تحت انسدادِ دہشتگردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی، پاکستان سے غیر ملکی سرپرستی میں کی جانے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ قومی عزم ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

2

’ہر بات مت پوچھیں‘: خواجہ آصف بلوچستان میں مبینہ میزائل تجربے سے متعلق سوال گول کرگئے

3

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

4

بشریٰ انصاری نے شوہر کے ساتھ کم وقت گزارنے کی وجہ بیان کردی

5

تنہائی کے شکار اور ’بوڑھے‘ جنوبی کوریا میں موت بڑھتا ہوا کاروبار بننے لگی

6

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

7

بابراعظم نے روہت شرما کے بعد ویرات کوہلی سے بھی ریکارڈ چھین لیا

8

افغان طالبان کا پروپیگنڈا مسترد، وزیر دفاع نے افغان ترجمان کے بیانات کو گمراہ کن قرار دیدیا

کارٹون

کارٹون : 4 نومبر 2025
کارٹون : 3 نومبر 2025