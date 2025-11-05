غزہ: معاہدے کے تحت مزید 15 فلسطینی شہدا کی لاشیں حکام کو موصول، مجموعی تعداد 285 ہو گئی
غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں واقع نصر ہسپتال نےتصدیق کہ ہے کہ اسے امریکی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت 15 فلسطینی شہدا کی لاشیں موصول ہوئی ہیں۔
خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق ہسپتال نے اپنے بیان میں کہا کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اب تک مجموعی طور پر 285 شہدا کی لاشیں وصول کی جا چکی ہیں، شہدا کی یہ لاشیں اسرائیلی و امریکی فوجی اِتائے چن کی لاش کے بدلے میں واپس کی گئیں، جسے منگل کے روز حماس نے غزہ سے واپس کیا تھا۔
امریکی ثالثی سے 10 اکتوبر سے نافذ معاہدے کی شرائط کے مطابق اسرائیل کو جب بھی کسی اسرائیلی یرغمالی کی لاش واپس ملتی ہے، تو وہ بدلے میں 15 فلسطینی شہدا کی لاشیں واپس کرتا ہے۔
جنگ بندی کے آغاز پر حماس کے قبضے میں 48 یرغمالی موجود تھے، جن میں سے 20 زندہ اور 28 ہلاک ہو چکے تھے، بعد ازاں مزاحمتی گروپ نے تمام زندہ قیدیوں کو رہا کر دیا اور 21 ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر دیں۔
اسرائیل کا الزام ہے کہ حماس ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنے میں تاخیر کر رہی ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ یہ عمل اس لیے سست ہے کیونکہ کئی لاشیں غزہ کی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے موجود ہیں۔
گروپ نے متعدد بار ثالثوں اور ریڈ کراس سے اپیل کی ہے کہ وہ لاشوں کی بازیابی کے لیے ضروری آلات اور عملہ فراہم کریں۔
واضح رہے کہ 2 سالہ جنگ کے دوران اسرائیلی حملوں میں اب تک 68 ہزار 875 فلسطینی شہید جب کہ ایک لاکھ 70 ہزار 679 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔