اسلام آباد: وفاقی کابینہ 27 ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی

طاہر شیرانی | عمید علی شائع November 8, 2025 اپ ڈیٹ November 8, 2025 11:18am
سینیٹ کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ — فائل فوٹو: پی آئی ڈی
سینیٹ کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ — فائل فوٹو: پی آئی ڈی

اسلام آباد میں وزیراعظم کی ورچوئل صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 27 ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی گئی۔

ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، وزیراعظم شہباز شریف نے باکو سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27 ویں ترمیم پر کابینہ کو بریفنگ دی، اجلاس میں 27 ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا گیا، جس کی کابینہ نے شق وار منظوری دے دی۔

سینیٹ کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد آئینی ترمیم منظوری کے لیے سینیٹ میں پیش کر دی جائے گی۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز مجوزہ 27 ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا، یہ درخواست بیرسٹر علی طاہر کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں وفاقِ پاکستان، سینیٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو فریق نامزد کیا گیا ہے۔

درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ آئین میں مجوزہ ترمیم نے اس خدشے کو جنم دیا ہے کہ یہ اقدام تاریخی 18ویں آئینی ترمیم کے تحت منتقل شدہ کچھ اختیارات کو واپس لینے اور اعلیٰ عدلیہ کے ڈھانچے اور کام کرنے کے طریقۂ کار کو مزید ’باریک بینی سے ایڈجسٹ‘ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔

درخواست میں کہا گیا ہے ’جیسا کہ عوامی طور پر رپورٹ کیا گیا ہے، اس تجویز کے تحت علیحدہ آئینی عدالتوں کے قیام اور آئین کے آرٹیکل 184(3) اور 199 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کو حاصل موجودہ دائرہ اختیار کو محدود یا منتقل کرنے کا منصوبہ شامل ہے‘۔

مزید کہا گیا کہ ’اگر ایسی کوشش کی اجازت دی گئی تو یہ آئینی ڈھانچے کو بنیادی طور پر بدل دے گی، عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرے گی، اختیارات کی علیحدگی کے اصول کی خلاف ورزی کرے گی۔

درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ایسی کوشش شہریوں کے انصاف تک رسائی اور عدالتی نظرِ ثانی کے آئینی حق کو ختم کر دے گی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین 1973 کے تحت ضمانت یافتہ ہے۔

