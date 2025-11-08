  • KHI: Sunny 29.1°C
  • LHR: Sunny 25.3°C
  • ISB: Sunny 23.4°C
  • KHI: Sunny 29.1°C
  • LHR: Sunny 25.3°C
  • ISB: Sunny 23.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ترکیہ: غزہ میں نسل کشی پر نیتن یاہو سمیت 37 اسرائیلی عہدیداروں کے وارنٹ جاری

ویب ڈیسک شائع November 8, 2025 اپ ڈیٹ November 8, 2025 12:53pm
اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں بھی غزہ پر جنگ کے حوالے سے نسل کشی کا کیس درپیش ہے۔۔ —فائل فوٹو: ٹی آر ٹی ورلڈ
اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں بھی غزہ پر جنگ کے حوالے سے نسل کشی کا کیس درپیش ہے۔۔ —فائل فوٹو: ٹی آر ٹی ورلڈ

ترکیہ کی عدالت نے اسرائیل کے وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو اور 36 دیگر اسرائیلی عہدیداروں کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔

ٹی آر ٹی ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق استنبول کے چیف پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر نے بتایا کہ اسرائیلی وزیراعظم سمیت 37 مشتبہ افراد کے خلاف غزہ میں نسل کشی کے الزامات کے تحت گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔

بیان میں کہا گیا کہ یہ وارنٹس اسرائیل کے غزہ میں شہریوں پر منظم حملوں کی وسیع تحقیقات کے بعد جاری کیے گئے، جنہیں نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اقدامات قرار دیا گیا ہے۔

یہ تفتیش ان شکایات کے بعد شروع کی گئی تھی، جو متاثرین اور گلوبل صمود فلوٹِیلا کے نمائندوں نے دائر کی تھیں، یہ ایک سول انسانی مشن تھا جو غزہ میں امداد پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے اسرائیلی بحریہ نے روک کر تشدد کے بعد ملک بدر کر دیا تھا۔

بیان میں کہا گیا کہ متاثرین، عینی شاہدین اور بین الاقوامی قانون کے شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوجی اور سیاسی رہنما براہِ راست حملے کرنے اور ہسپتالوں، امدادی قافلوں اور شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کے ذمہ دار تھے۔

پراسیکیوٹر کے دفتر نے خاص واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 6 سالہ ہند رجب کا اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے قتل، الاہلی عرب ہسپتال پر بمباری جس میں 500 سے زائد افراد شہید ہوئے، ترک-فلسطینی فرینڈشپ ہسپتال پر حملہ، اور دیگر مظالم بھی کیے گئے۔

بیان میں کہا گیا کہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اسرائیل کی غزہ پر ناکہ بندی نے جان بوجھ کر شہریوں تک انسانی امداد پہنچنے سے روکا، جو بین الاقوامی قانون کے تحت ایک اضافی جنگی جرم ہے۔

مشتبہ افراد میں نیتن یاہو، وزیر دفاع اسرائیل کاٹز، قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر، چیف آف جنرل اسٹاف ہرزی ہیلوے، اور نیوی کمانڈر ڈیوڈ سار سلامہ شامل ہیں، جن پر نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جرائم کے الزامات ہیں۔

چونکہ یہ افراد فی الحال ترکی میں موجود نہیں ہیں، پراسیکیوٹر کے دفتر نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ انٹرنیشنل گرفتاری کے وارنٹس (ریڈ نوٹس) جاری کیے جائیں، تاکہ انہیں حراست میں لے کر ملک منتقل کیا جا سکے۔

تحقیقات استنبول پولیس ڈپارٹمنٹ اور نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن (ایم آئی ٹی) کے تعاون سے ہوئیں، اور اب بھی جاری ہیں۔

بیان میں کہا گیا کہ ترکیہ کے قانونی اقدامات بین الاقوامی انسانی قوانین اور اقوامِ متحدہ کے سمندری قوانین کے کنونشن کے تحت کیے جا رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی جنگی جرائم کی ذمہ داری اور غزہ کے متاثرین کے لیے انصاف کے لیے پرعزم ہے۔

گزشتہ نومبر میں، بین الاقوامی فوجداری عدالت (آئی سی سی) نے بھی نیتن یاہو اور ان کے سابق دفاعی وزیر یوآو گیلنٹ کے خلاف غزہ میں جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات پر گرفتاری کے وارنٹس جاری کیے تھے۔

اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں بھی غزہ پر جنگ کے حوالے سے نسل کشی کا کیس درپیش ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو جرمنی نہ جانے پر ہزاروں یورو دینے کی پیشکش

2

سعودیہ کی ایف-35 لڑاکا طیارے خریدنے کی درخواست کو پینٹاگون کی اہم منظوری مل گئی

3

34 سالہ زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی، نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب

4

جنسی حملے کی لائیو ویڈیو نشر کرنے پر15 سالہ لڑکا گرفتار

5

استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تیسرے دور کے حتمی مذاکرات کا آغاز

6

تہران کو پانی فراہمی کرنے والے ڈیم میں صرف دو ہفتے کا ذخیرہ رہ گیا، حکام

7

کینیڈا نے بیشتر بھارتی اسٹڈی پرمٹ کی درخواستیں مسترد کر دیں

8

سوڈان کی قیامت خیز جنگ سے فرار کے دوران خاندان بچھڑ گئے، بچے والدین کے سامنے قتل

کارٹون

کارٹون : 8 نومبر 2025
کارٹون : 7 نومبر 2025