27ویں آئینی ترمیم کے 80 فیصد نکات پر مشاورت مکمل، 20 فیصد کل تک حل کر لیں گے، فاروق ایچ نائیک

ویب ڈیسک شائع November 8, 2025 اپ ڈیٹ November 8, 2025 08:49pm

پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائیک نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے 80 فیصد نکات پر مشاورت مکمل ہو چکی ہے، 20 فیصد معاملات کو کل تک مکمل کر لیا جائے گا۔

ڈان نیوز کے مطابق پیپلز پارٹی رہنما فاروق ایچ نائیک کی زیرصدارت قومی اسمبلی اور سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون وانصاف کامشترکہ اجلاس ختم ہو گیا، اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ایچ نائیک نے بتایا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ججز کی تقرری سے متعلق آرٹیکل 175 تک مشاورت مکمل ہو چکی ہے، امید ہے اتفاق رائے سے قانون سازی ہو گی۔

اس موقع پر وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون وانصاف کامشترکہ اجلاس کل 11 بجے دوبارہ ہوگا، انہوں نے مزید بتایا کہ تمام ممبرز نے لگن کے ساتھ مسودے کو دیکھا، 60 فیصد شقوں پر بحث مکمل ہوگئی۔

قبل ازیں، اسلام آباد میں وزیراعظم کی ورچوئل صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی گئی تھی، تاہم قومی مالیاتی کمیشن (این ایف سی) میں صوبوں کے شیئر ختم کا ایجنڈا شامل نہیں کیا گیا تھا۔

ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، وزیراعظم شہباز شریف نے باکو سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں ترمیم پر کابینہ کو بریفنگ دی، اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا گیا، جس کی کابینہ نے شق وار منظوری دے دی تھی۔

وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ میثاق جمہوریت کے مطابق آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی منظوری دے دی گئی، جس کے مطابق آئینی عدالت تشکیل دی جائے گی، اب پارلیمنٹ آئین میں ترمیم پر بحث کے بعد ان کی منظوری کا حتمی فیصلہ کرے گی، آئینی ترمیم آج ہی سینیٹ میں پیش کر دی جائے گی۔

انہوں نے کہا کہ ججز کی تقرری پر حال ہی میں کافی بحث سامنے آئی تھی، بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ ججز کا ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کے سپرد کیا جائے، جس ہائی کورٹ سے جج کا ٹرانسفر ہونا ہے اور جس ہائیکورٹ میں تبادلہ ہونا ہے، دونوں ہائیکورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے، آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال تجویز کی گئی ہے۔

