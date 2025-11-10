  • KHI: Partly Cloudy 22.9°C
جنوبی وزیرستان: کیڈٹ کالج وانا پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام، سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 ہلاک

ویب ڈیسک شائع November 10, 2025 اپ ڈیٹ November 10, 2025 10:43pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی

جنوبی وزیرستان میں کیڈٹ کالج وانا پر دہشتگردوں نے حملہ کر دیا، بارود سے بھری گاڑی کالج کے گیٹ سے ٹکرا دی، سیکیورٹی فوارسز کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوگئے، جن کا تعلق فتنۃ الخوارج سے تھا۔

انٹرسروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق آج سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیڈٹ کالج وانا، جنوبی وزیرستان میں ایک تعلیمی ادارے میں کلیرنس آپریشن کے دوران کم از کم 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔

فوج کے میڈیا ونگ نے بتایا کہ دہشت گردوں نے ابتدائی کوشش میں حفاظتی سیکیورٹی کو توڑنے کی، تاہم یہ کوشش سیکیورٹی فورسز کے چوکنا ہونے اور پختہ کارروائی کی بدولت ناکام بنا دی گئی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق تاہم دہشت گردوں نے دھماکہ خیز گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرا دی جس کے نتیجے میں مرکزی دروازہ گر گیا اور قریبی انفرا اسٹرکچر کو نقصان پہنچا، جس کے بعد دہشتگرد تعلیمی ادارے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور کالج کے انتظامی بلاک میں محصور کر دیے گئے۔

آئی ایس پی آر کے کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے اپنی غیر متزلزل بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آوروں کو ہلاک کردیا جن کا تعلق بھارتی پراکسی ’فتنۃ الخوارج‘ سے تعلق تھا۔

فتنۃ الخوارج کی اصطلاح ریاست کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے دہشت گردوں کے لیے استعمال کرتی ہے۔

آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ کالج کے اندر دہشت گرد اپنے ہینڈلرز سے افغانستان میں رابطے میں تھے اور ہدایات حاصل کر رہے تھے۔

آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاکستان دہشت گردوں اور ان کی قیادت کے خلاف کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، جو افغانستان میں موجود ہیں۔

پاک فوج کے ترجمان ادارے نے کہا کہ یہ خوارج، جو بھارتی پراکسی ’فتنۃ الخوارج‘ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بار پھر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں کیے گئے دہشت گردانہ حملے کو دہرانے کی کوشش کر رہے تھے۔

آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ تازہ حملہ قبائلی علاقوں کے نوجوانوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے کیا گیا، جو اپنی دہلیز پر معیاری تعلیم حاصل کر کے نہ صرف اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بلکہ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی بہتر مستقبل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

خیال رہے کہ ملک میں گزشتہ سال کے دوران خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جب ٹی ٹی پی نے نومبر 2022 میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کی اور سکیورٹی فورسز، پولیس، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملے کا وعدہ کیا۔

