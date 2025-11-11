  • KHI: Clear 24.8°C
پہلا ون ڈے: سلمان علی آغا کی ناقابل شکست سنچری، پاکستان کا سری لنکا کو جیت کیلئے 300 رنز کا ہدف

ویب ڈیسک شائع November 11, 2025 اپ ڈیٹ November 11, 2025 06:50pm
— فوٹو: پاکستان کرکٹ، ایکس
— فوٹو: پاکستان کرکٹ، ایکس
— فوٹو: پاکستان کرکٹ، ایکس
— فوٹو: پاکستان کرکٹ، ایکس

پاکستان نے پہلے ایک روزہ میچ میں سری لنکا کو 300 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔

راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان ٹیم سلمان علی آغا کی ناقابل شکست سنچری، حسین طلعت کے 62 رنز اور محمد نواز کی 36 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کے باعث لنکن ٹائیگرز کو ایک اچھا ٹارگٹ دینے میں کامیاب رہی، پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 299 رنز بنائے۔

سلمان علی آغا نے شاندار 87 گیندوں پر 105 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی، اس دوران انہوں نے 9 چوکے بھی لگائے۔

اس سے قبل، پاکستان کو ابتدا میں ہی سری لنکا کے ہاتھوں نقصان کا سامنا کرنا پڑا جب اوپنر صائم ایوب 14 کے مجموعی اسکور پر 6 رنز بنانے کے بعد فرنینڈو کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوگئے۔

فخر زمان اور بابر اعظم نے دوسری وکٹ کی شراکت میں 54 رنز بنائے تاہم فخر زمان 68 کے مجموعی اسکور پر 32 رنز بنانے کے بعد ہسارنگا کی گیند پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں اسٹمپ ہوگئے۔

محمد رضوان بھی 5 رنز بنانے کے بعد 76 کے مجموعی اسکور پر ہسارنگا کے ہاتھوں ایل بی ڈبلیو ہوگئے، بابر اعظم بھی زیادہ دیر مزاحمت نہ کرسکے اور 95 کے مجموعی اسکور پر 51 گیندوں پر 29 رنز بناکر ہسارنگا کی گیند پر کلین بولڈ ہوگئے۔

سری لنکا کی جانب وانندو ہاسارنگا نے 3 جبکہ اسیتھا فرنینڈو اور مہیش ٹھیکشانہ نے ایک،ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

قبل ازیں، سری لنکن کپتان نے اسالنکا نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ’پچ ٹھیک ہے، لیکن شبنم پڑنے کا امکان ہے، ہماری ٹیم میں کوئی خاص تبدیلی نہیں، البتہ ہسارنگا واپس آئے ہیں جبکہ کمیل مشارا آج اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں‘۔

پاکستان کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ ’ہم بھی ٹاس جیت کر پہلے بولنگ ہی کرتے کیونکہ یہاں شبنم اثرانداز ہوتی ہے، پنڈی ایک ہائی اسکورنگ گراؤنڈ ہے، ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے ہے جبکہ ابرار اور وسیم کی طبیعت ٹھیک نہیں‘۔

سری لنکن الیون:

سری لنکن ٹیم پاتھم نسانکا، کمیل مشارا، کوسل مینڈس، سماراوکراما، چرِتھ اسالنکا، دیلشن لیانگے، کامندو مینڈس، ونانندو ہسارنگا، دُشمنتا چمیرا، مہیش تھیکشنا اور اسِتھا فرنینڈو پر مشتمل ہے۔

پاکستان الیون:

پاکستانی ٹیم میں فخر زمان، صائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان علی آغا، حسین طلعت، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور نسیم شاہ شامل ہیں۔

