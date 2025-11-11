  • KHI: Clear 23.4°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 13.7°C
  • KHI: Clear 23.4°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 13.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حالت جنگ میں ہیں، اس ماحول میں کابل سے کامیاب مذاکرات کی زیادہ امید نہیں رکھی جاسکتی، وزیردفاع

ویب ڈیسکشائع 11 نومبر 2025 06:46pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور اس ماحول میں کابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات کی زیادہ امید نہیں رکھی جاسکتی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ پاک فوج یہ جنگ افغان پاکستان سرحدی علاقے میں اور بلوچستان کے دور دراز علاقے میں لڑ رہی ہے، آج اسلام آباد ضلع کچہری میں خود کش حملہ ویک اپ کال ہے کہ یہ سارے پاکستان کی جنگ ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج روز قربانیاں دے رہی ہے اور عوام کو تحفظ کا احساس دلا رہی ہے، اس ماحول میں کابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات سے زیادہ امید رکھنا عبث ہو گا۔

خواجہ آصف نے لکھا کہ کابل حکمران پاکستان میں دہشت گردی کو روک سکتے ہیں لیکن اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے، جس کا پاکستان بھر پور جواب دینے کی قوت رکھتا ہے ۔

واضح رہے کہ آج دوپہر اسلام آباد کے علاقے جی الیون میں کچہری کے باہر پولیس کی گاڑی پر خُودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد شہید اور 27 زخمی ہوگئے تھے۔

سرکاری نشریاتی ادارے ’پی ٹی وی نیوز‘ نے رپورٹ کیا تھا کہ اسلام آباد جی الیون کچہری کے باہر بھارتی اسپانسرڈ اور افغان طالبان کی پراکسی فتنۃ الخوارج نے خودکش دھماکا کیا۔

وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا تھا کہ سخت سیکیورٹی کی وجہ سے حملہ آور کچہری میں داخل نہیں ہو سکے، موقع ملنے پر بمبار نے پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو اُڑا دیا، ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکا کچہری کے باہر ہوا جس کی زد میں آس پاس کھڑے لوگ آئے۔

پمز ہسپتال کے ذرائع نے کہا تھا کہ اب تک کی رپورٹس کے مطابق 12 افراد کی لاشیں اور 20 سے 22 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 27 زخمیوں کی تصدیق کی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سینیٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور

2

حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کیلئے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے

3

خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش

4

نئی دہلی میں میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکا، 8 افراد ہلاک

5

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

6

بھارتی کرکٹر نے مسلسل 8 چھکے لگاکر نئی تاریخ رقم کردی

7

سپریم کورٹ میں دوران سماعت آئینی عدالت پر جسٹس منصور کے دلچسپ ریمارکس پر قہقہے

8

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

کارٹون

کارٹون : 11 نومبر 2025
کارٹون : 10 نومبر 2025