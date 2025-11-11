  • KHI: Clear 23.9°C
  • LHR: Clear 19.3°C
  • ISB: Clear 13.7°C
  • KHI: Clear 23.9°C
  • LHR: Clear 19.3°C
  • ISB: Clear 13.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایپل نے آئی فون رکھنے کے لیے 42 ہزار روپے کی قیمت کا جرابیں متعارف کروادیں

ٹیک ڈیسکشائع 11 نومبر 2025 08:19pm
—فوٹو: کمپنی
—فوٹو: کمپنی

اسمارٹ فونز اور کمپیوٹر متعارف کرانے والی امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے آئی فون رکھنے کے لیے دیدہ زیب جرابیں متعارف کرادیں، جن کی پاکستانی قیمت محض 42 ہزار روپے رکھی گئی ہے۔

ایپل کی آفیشل ویب سائٹ پر متعارف کرائی گئی جرابوں کے ڈیزائن اور قیمت کا اعلان کیا گیا، تاہم متعدد ممالک میں ان کی ڈیلیوری متعارف نہیں کرائی گئی۔

ایپل نے جاپانی ڈیزائنر برانڈ آئسے میاکیا (ISSEY MIYAKE) کے ساتھ مل کر ایک نئی ’پوکنگ‘ متعارف کرائی ہے جو اصل میں ایک چھوٹی سی بیگ جیسی چیز ہے جو دکھنے میں جرابوں جیسی لگتی ہے۔

یہ ’آئی فون پوکنگ‘ (iPhone Pocket) دراصل ایک لچکدار تھری ڈی ٹیکنالوجی پر کپڑے کی ساخت سے بنائی گئی ہے، جس میں آئی فون، ایئر پوڈز اور دیگر چھوٹی چیزیں آسانی سے رکھی جا سکتی ہیں

دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسے کلائی پر لٹکانا نہ چاہے تو مذکورہ جرابوں نما بیگ کا بڑا سائز بھی دستیاب ہے جسے جسم پر لٹکایا جا سکتا ہے اور بڑے سائز کے جرابے کی قیمت محض 230 ڈالر (تقریباً 65 ہزار روپے) ہے۔

ایپل کی پریس ریلیز کے مطابق مذکورہ ڈیزائن ’ایک ٹکڑے کپڑے‘ (a piece of cloth) کے تصور سے متاثر ہے جو آئسے میاکیہ کی مشہور پلیٹڈ کپڑوں کی طرز پر بنایا گیا ہے۔

پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ مذکورہ پروڈکٹ جاپان میں تیار کی گئی اور ایپل کے ڈیزائن اسٹوڈیو اور میاکیہ کی ٹیم کے قریبی تعاون کا نتیجہ ہے۔

حیران کن بات یہ ہے کہ مذکورہ جرابیں محدود تعداد میں بنائی گئی ہیں اور انہیں صرف امریکا، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان، سنگاپور، جنوبی کوریا، چین اور کچھ منتخب ایپل اسٹورز پر پیش کیا جائے گا۔

مذکورہ جراب جیسا ایک چھوٹا بیگ پاکستانی 42 ہزار جب کہ بڑا بیگ پاکستانی 65 ہزار روپے میں فروخت کیا جائے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سینیٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور

2

حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کیلئے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے

3

خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش

4

نئی دہلی میں میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکا، 8 افراد ہلاک

5

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

6

بھارتی کرکٹر نے مسلسل 8 چھکے لگاکر نئی تاریخ رقم کردی

7

سپریم کورٹ میں دوران سماعت آئینی عدالت پر جسٹس منصور کے دلچسپ ریمارکس پر قہقہے

8

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

کارٹون

کارٹون : 11 نومبر 2025
کارٹون : 10 نومبر 2025