سینیٹ کا اجلاس جاری، قومی اسمبلی سے منظور آئینی ترمیم کی اضافی شقیں ایجنڈے میں شامل

سینیٹ کا اجلاس جاری، قومی اسمبلی سے منظور آئینی ترمیم کی اضافی شقیں ایجنڈے میں شامل
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینیٹ اجلاس جاری ہے، قومی اسمبلی سے منظور کی گئی 27ویں آئینی ترمیم کی اضافی شقیں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔
سینیٹ کے اجلاس میں وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ بل کی حتمی منظوری کی تحریک پیش کریں گے، 27 ویں ترمیم کی اضافی شقیں بھی ایجنڈے کا حصہ ہیں، جنہیں قومی اسمبلی نے منظور کیا تھا، اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی ممکنہ بندش سے متعلق رپورٹ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔
سینیٹر محسن عزیز عوامی اہمیت کے معاملے پر رپورٹ پیش کریں گے، نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی بل 2025 پر رپورٹ سینیٹ میں پیش کی جائے گی۔
فوڈ سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر مسرور احسن رپورٹ ایوان میں پیش کریں گے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اسٹیٹ بینک کی مالی سال 25-2024 کی رپورٹ پیش کریں گے۔
رپورٹ میں مالی پالیسی، بینک کے اہداف اور معیشت کی صورتحال بتائی جائے گی، وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری مشترکہ مفادات کونسل (سی سی آئی) کی 3 سالہ رپورٹ پیش کریں گے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی تھی، ترمیم کے حق میں 234 اور مخالفت میں 4 ووٹ پڑے تھے، اپوزیشن نے قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا، جبکہ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف، مسلم لیگ (ن) کے صدر نواز شریف اور چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو بھی شریک ہوئے تھے۔
آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ ایوان نے آج یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا، تمام ارکان کا دلی مشکور ہوں۔
انہوں نے کہا تھا کہ واناکیڈٹ کالج حملے نے اے پی ایس حملے کی یاد تازہ کردی، حملہ آوروں میں افغان باشندے بھی شامل تھے، اساتذہ اور طلبہ کو بحفاظت نکالاگیا، سیکیورٹی فورسز کوخراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو قوم کی جانب سےمبارکباد پیش کرتے ہیں۔
چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل
ڈان اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب سے 27 ویں آئینی ترمیم سینیٹ میں حتمی منظوری کے لیے پیش کی گئی تھی، یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ’ٹائٹل‘ کس کے پاس برقرار رہے گا۔
تاہم آرٹیکل 176 کی شق 23 میں کی گئی تبدیلی نے یہ ابہام دور کر دیا ہے، جس میں واضح کر دیا گیا کہ موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی اپنی مدتِ ملازمت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہیں گے۔
جسٹس آفریدی نے اکتوبر 2024 میں 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حلف اٹھایا تھا، ان کی مدت 3 سال بعد مکمل ہوگی۔
اسی طرح، ترمیم میں شامل کی گئی ایک نئی تعریف کے مطابق، چیف جسٹس آف پاکستان کا مطلب ہوگا کہ ’دونوں عدالتوں (ایف سی سی اور سپریم کورٹ) کے چیف جسٹس صاحبان میں سینئر ترین۔
یہ شق موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد نافذ العمل ہوگی۔
مزید وضاحت اس وقت سامنے آئی، جب وزیرِ قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے صبح سے جاری اس بحث کو بے بنیاد قرار دیا کہ تاریخی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیرِ قانون نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اب بھی سپریم جوڈیشل کونسل (ایس جے سی) اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جیسے اہم عدالتی اداروں کے سربراہ رہیں گے۔
تاہم، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ عہدہ ایف سی سی اور سپریم کورٹ کے ’چیف جسٹسز میں سے سینئر ترین جج‘ کے پاس چلا جائے گا۔