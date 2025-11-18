  • KHI: Clear 20.1°C
  • LHR: Clear 15°C
  • ISB: Clear 13.7°C
  • KHI: Clear 20.1°C
  • LHR: Clear 15°C
  • ISB: Clear 13.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اسجد اقبال کی بھارتی حریف کو تاریخی شکست، اسنوکر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرلی

اسپورٹس ڈیسک شائع November 18, 2025
— فوٹو: آئی بی ایس ایف
— فوٹو: آئی بی ایس ایف

اسنوکر ورلڈ کپ میں پاکستانی کیوئسٹ اسجد اقبال نے تاریخی کامیابی حاصل کرتے بھارت کے صفِ اول کے کھلاڑی پنکج ایڈوانی کو شکست دے کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔

عمان کے دارالحکومت مسقط میں جاری آئی بی ایس ایف اسنوکر ورلڈکپ میں پاکستان کے اسجد اقبال نے کوارٹر فائنل میں بھارتی کھلاڑی پنکج اڈوانی کو 0-4 فریم سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔

سیکریٹری جنرل پاکستان بلیئرڈز اینڈ اسنوکر ایسوسی نوید کپاڈیہ، جو چیمپئن شپ میں ہیڈ ریفری کے فرائض بھی انجام دے رہے، کے مطابق اسجد کی جیت کا اسکور 0-100، 37-92، 16-117 اور 21-83 رہا، انہوں نے 81 اور 21-83 کے شاندار بریک بھی کھیلے۔

قبل ازیں، اسجد اقبال نے منیٰ اعواد کو 1-4 فریم سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔

دریں اثنا، پری کوارٹر فائنل میں پاکستان کے محمد آصف کو فرانسیسی کھلاڑی نیکولاس مورٹریوکس نے سخت مقابلے میں 2-4 فریم سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔

واضح رہے کہ اسجد اقبال کا سیمی فائنل میں ٹاکرا فرانس کے نیکولاس مورٹریوکس سے ہوگا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

2

بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کیخلاف جرائم کے مقدمے میں سزائے موت

3

27ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام قانونی راستے بند، عمران خان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟

4

خارجی دہشتگرد احسان اللہ کے فتنۃ الخوارج سے متعلق ہوشربا انکشافات

5

ٹی وی میزبان شاہ زیب خانزادہ ہراسانی کا شکار، سیاسی و صحافتی شخصیات دفاع میں آگئیں

6

مدینہ کے قریب بھارتی زائرین کی بس کو حادثہ، 45 افراد جاں بحق

7

کنسرٹ میں بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید، طلحہ انجم کا ردعمل آگیا

8

قومی ترانے کی بے ادبی، ملک مخالف نعرے، گومل یونیورسٹی کے متعدد طلبہ فارغ

کارٹون

کارٹون : 18 نومبر 2025
کارٹون : 17 نومبر 2025