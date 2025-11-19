میرا نے ریشم کے سعود کی ہیروئن بننے پر اعتراض کیا، جس کی وجہ سے شوٹنگ میں تاخیر ہوئی، سنگیتا
ماضی کی مقبول اداکارہ و فلم ساز سنگیتا نے بتایا کہ ایک مرتبہ فلم کی شوٹنگ کے دوران میرا نے ریشم کے سعود کی ہیروئن بننے پر اعتراض کیا، جس کی وجہ سے شوٹنگ میں تاخیر ہوئی۔
سنگیتا نے حال ہی میں مزاحیہ پروگرام ’مذاق رات‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی ذاتی اور فلمی زندگی کے کئی دلچسپ حقائق عوام کے سامنے بیان کیے۔
انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ فلم کی ہدایت کاری کر رہی تھیں، جس میں انہوں نے سعود اور ریشم کو کاسٹ کیا تھا، شوٹنگ کے دوران سعود مقررہ وقت پر پہنچے نہیں، جس پر انہوں نے شوٹنگ روک کر خود سعود کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔
ان کے مطابق وہاں پہنچ کر انہوں نے سعود سے اس تاخیر کی وجہ پوچھی، تو سعود نے اشاروں سے ان کی توجہ میلے کپڑوں کے ڈھیڑ کی طرف لگائی، جس کے نیچے میرا چھپی ہوئی تھی۔
سنگیتا نے بتایا کہ میرا دراصل سعود کو روک رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ ریشم ہیروئن کے طور پر سعود کے ساتھ کام کریں، جب کہ سنگیتا نے سعود کے ساتھ ریشم کو کاسٹ کیا ہوا تھا۔
فلم ساز کا کہنا تھا کہ سعود کے اشارے کے بعد انہوں نے میرا کو وہاں سے نکالا، اسے ڈانٹا اور پھر سعود کے ساتھ شوٹنگ کے سیٹ پر واپس آگئیں۔
انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں بھی بتایا کہ انہوں نے انہیں کئی بار مارا اور اکثر یہ دیکھے بغیر کہ یہ عمل کس کے سامنے ہو رہا ہے، اپنی سختی ظاہر کی۔
سنگیتا نے کہا کہ پہلی شادی انہوں نے غصے میں آکر فلم کے ایک اداکار سے کی تھی اور ان سے کوئی محبت نہیں تھی، ایک موقع پر فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کی والدہ نے سب کے سامنے انہیں مارا، جس پر وہ بہت غصے میں آئیں اور سیٹ پر موجود اداکار سے کہا کہ ان سے شادی کرلو، جس پر وہ فوراً راضی ہوگئے۔
قبل ازیں ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ پہلی شادی کی وجہ سے ان کی والدہ ناراض ہوگئیں تھیں اور یہ شادی صرف تین سال بعد ختم ہو گئی تھی۔