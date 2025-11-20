شہباز شریف نے فون پر اعتراف کیا کہ میں نے لاکھوں جانیں بچائیں، امریکی صدر
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی کی فوجی کشیدگی پر تازہ گفتگو میں کہا ہے کہ وزیرِ اعظم شہباز شریف نے انہیں فون کر کے بتایا کہ انہوں نے ’لاکھوں جانیں بچائیں‘، اور یہ بھی کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے میں ’350 فیصد ٹیرف‘ کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔
اس سال کے آغاز میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں سیاحوں پر ایک ہلاکت خیز حملے کا الزام اسلام آباد پر عائد کیے جانے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی تھی، تاہم پاکستان نے الزام کو مسترد کر دیا تھا۔
دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف جوابی کارروائیاں کیں جو مئی میں ٹرمپ کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی پر ختم ہوئیں، اس کے بعد وہ بارہا اس بحران کو ختم کرنے میں اپنے کردار کا ذکر کر چکے ہیں۔
بدھ کو امریکا–سعودی سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ’میں تنازعات کو حل کرنے میں اچھا ہوں، اور ہمیشہ رہا ہوں، میں نے اس حوالے سے برسوں میں بہت اچھا کام کیا ہے‘۔
انہوں نے کہا کہ ’بھارت، پاکستان، ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن میں دونوں ممالک پر 350 فیصد ٹیرف لگا رہا ہوں، امریکا کے ساتھ مزید کوئی تجارت نہیں ہوگی‘۔
انہوں نے بھارتی اور پاکستانی ردِعمل کی نقل اتارتے ہوئے کہا کہ ’ وہ بولے، نہیں، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے‘۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ’میں ایسا کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس واپس آؤ تو میں اسے کم کر دوں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایٹمی ہتھیار ایک دوسرے پر داغتے نہیں دیکھ سکتا، لاکھوں لوگوں کو مرتے نہیں دیکھ سکتا اور ایٹمی گرد و غبار کو لاس اینجلس پر آتے نہیں دیکھ سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا‘۔
انہوں نے دوبارہ کہا کہ ’اس تنازع کو ختم کرنے میں 350 فیصد ٹیرف کی دھمکی ہی کارگر رہی‘۔
امریکی صدر نے کہا کہ ’کوئی اور صدر ایسا نہ کرتا، جو بائیڈن تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کن ممالک کی بات کر رہے ہیں، انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوگا‘۔
انہوں نے مزید کہا کہ جن آٹھ جنگوں کے خاتمے کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، ان میں سے 5 انہوں نے ٹیرف کی دھمکی کے ذریعے ختم کرائیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ’میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کے وزیر اعظم نے مجھے فون کیا، انہوں نے واقعی کہا کہ میں نے لاکھوں جانیں بچائیں اور انہوں نے یہ بات سوزی کے سامنے کہی‘۔
انہوں نے کہا کہ ‘صدر ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں، انہیں خود اس بات کا اندازہ بھی نہیں، لیکن انہوں نے لاکھوں جانیں بچائیں’۔
امریکی صدر نے جس شخصیت کا نام لیا وہ غالباً وائٹ ہاؤس کی چیف آف اسٹاف سوزی وائلز تھیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا فون آیا، اور ان کے درمیان گفتگو اس طرح ہوئی کہ مودی نے کہا کہ ’ہم جنگ نہیں کرنے جا رہے‘۔
ٹرمپ کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ ’بہت شکریہ، آئیے، ایک معاہدہ کرتے ہیں‘۔
ٹرمپ نے دیگر تنازعات ختم کرنے میں اپنے کردار کا بھی ذکر کیا، جن میں اکتوبر میں غزہ کے لیے ایک امن منصوبے کی بات بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’میں نے آٹھ جنگیں ختم کی ہیں، اب صرف ایک باقی ہے‘۔
تاہم انہوں نے یوکرین پر روس کے حملے کے خاتمے میں رکاوٹ ڈالنے پر روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے لیے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’میں نے سوچا یہ میرے لیے آسان معاملہ ہوگا، کیونکہ میری صدر پیوٹن سے اچھی دوستی ہے، لیکن میں اس وقت پیوٹن سے کچھ مایوس ہوں، وہ یہ جانتے ہیں‘۔
انہوں نے مزید کہا کہ سعودی ولی عہد چاہتے تھے کہ ’وہ سوڈان کے حوالے سے کچھ بڑا کریں‘، اور انہوں نے اس مسئلے کی طرف توجہ دینے کا عزم ظاہر کیا، اگرچہ یہ معاملہ اس سے پہلے ان کی ترجیحات میں نہیں تھا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ’میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے، اور ہم سوڈان پر کام شروع کرنے والے ہیں‘، اس پر تالیاں بجیں۔
انہوں نے کہا کہ ’میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنا آسان معاملہ ہوگا، لیکن ہم اس پر کام شروع کر رہے ہیں‘۔
امریکی صدر اس سے قبل بھی کئی بار دعویٰ کر چکے ہیں کہ مئی کے بحران کے دوران 5 سے 8 طیارے مار گرائے گئے تھے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی تعریف کر چکے ہیں، جن سے وہ ستمبر میں واشنگٹن میں ملے تھے۔
دوسری جانب بھارت ٹرمپ کے اس دعوے سے اختلاف کرتا ہے کہ دونوں ممالک کی جنگ بندی ان کی مداخلت اور تجارتی دھمکیوں کے نتیجے میں ہوئی۔