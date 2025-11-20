ٹرائی نیشن سیریز: زمبابوے کا سری لنکا کو جیت کیلئے 163 رنز کا ہدف
ٹرائی نیشن سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو جیت کے لیے 163 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 162 رنز بنائے، برائن بیننٹ نے 5 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے شاندار 49 رنز کی اننگز کھیلی۔
کپتان سکندر رضا نے بھی 3 چوکوں اور 2 چھکوں کے ساتھ عمدہ 47 رنز کی اننگز کھیل کے ٹیم کے مجموعے کو آگے بڑھایا۔
سری لنکن اسپنر وانندو ہاسارنگا نے 32 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ایشان مالنگا 2 کھلاڑیوں کا شکار کرنے میں کامیاب رہے، دشمانتھا چمیرا اور ماہیش ٹھیکشانہ نے ایک،ایک وکٹ اپنے نام کی۔
اس سے قبل، سری لنکا نے زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
واضح رہے کہ ٹرائی نیشن سیریز کے پہلے میچ میں میزبان پاکستان نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی۔