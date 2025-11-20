  • KHI: Clear 21.5°C
دبئی ایئر شو 2025: دوست ملک کے ساتھ جے ایف 17 تھنڈر کی فروخت کے ایم او یو پر دستخط

ویب ڈیسک شائع November 20, 2025 اپ ڈیٹ November 20, 2025 09:16pm
— فائل فوٹو: پی اے ایف فالکنز / ایکس
— فائل فوٹو: پی اے ایف فالکنز / ایکس

دبئی ایئر شو 2025 میں کئی ممالک نے جے ایف-17 تھنڈر کے حصول میں دلچسپی کا اظہار کیا جبکہ ایک دوست ملک کے ساتھ جے ایف-17 تھنڈر کی خریداری کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔


پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے دبئی ایئرشو 2025 کے موقع پر دوست ممالک کی فضائی افواج کے سربراہان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کے دوران چیف آف دی ایئر اسٹاف نے یو اے ای کے انڈر سیکریٹری آف ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ ابراہیم ناصر العلاوی اور کمانڈر یو اے ای ایئر فورس اینڈ ایئر ڈیفنس میجر جنرل راشد محمد الشمسی کے ساتھ بھی جامع مذاکرات کیے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مذاکرات میں جدید تربیت میں تعاون کو مضبوط بنانے، ابھرتی ہوئی ایروسپیس ٹیکنالوجیز میں شراکت داری کو فروغ دینے اور مؤثر عملی رابطہ کاری کے طریقہ کار کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔

اس موقع پر یو اے ای کی عسکری قیادت نے پاکستان ایئر فورس کی جدید کاری کی کوششوں اور بڑھتی ہوئی ملکی صلاحیتوں کو سراہا اور مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلوں اور مستقبل بین شراکت داریوں کے ذریعے عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان ایئر فورس کا دستہ دبئی ایئرشو 2025 میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات پہنچ چکا ہے، یہ دستہ جدید جے ایف-17 تھنڈر بلاک تھری اور معروف سپر مشاق تربیتی طیارے پر مشتمل ہے، جو ملکی عسکری ہوا بازی میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی مہارت کی عکاسی کرتا ہے۔

ایئر شو کے دوران جے ایف–17 تھنڈر بلاک تھری طیارہ خصوصی توجہ کا مرکز رہا جہاں دفاعی تجزیہ کاروں، ہوا بازی کے ماہرین و شایقین نے اس میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ جدید ٹیکنالوجی، مضبوط جنگی صلاحیتوں اور معرکہ حق میں اس کی ثابت شدہ عملی کارکردگی نے جے ایف–17 تھنڈر کو ایک قابلِ اعتماد اور کم لاگت کثیر المقاصد لڑاکا طیارے کے طور پر مزید نمایاں کیا ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی ہوابازی کی صنعت پر بڑھتے ہوئے بین الاقوامی اعتماد کا مظہر یہ ہے کہ کئی ممالک نے جے ایف-17 تھنڈر کے حصول میں دلچسپی کا اظہار کیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک اہم پیشرفت میں ایک دوست ملک کے ساتھ جے ایف-17 تھنڈر کی خریداری کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی دفاعی اور صنعتی شراکت داریوں میں ایک اور اہم سنگِ میل ہے۔

