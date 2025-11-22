  • KHI: Clear 18.9°C
  • LHR: Clear 14.3°C
  • ISB: Clear 12.9°C
  • KHI: Clear 18.9°C
  • LHR: Clear 14.3°C
  • ISB: Clear 12.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

غزہ: جنگ بندی معاہدے کی پھر خلاف وزری، اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 14 فلسطینی شہید

ویب ڈیسک شائع November 22, 2025
— فوٹو: رائٹرز
— فوٹو: رائٹرز

غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں آج کم از کم 14 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوگئے ہیں۔

خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق عینی شاہدین اور طبی کارکنوں کے مطابق پہلا حملہ گنجان آباد علاقے رمل میں ایک گاڑی پر ہوا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہو گئے، تاہم یہ واضح نہیں ہوا کہ شہید ہونے والے افراد گاڑی کے اندر موجود تھے اس کے قریب۔

طبی کارکنوں کے مطابق گاڑی پر حملے کی کچھ دیر بعد اسرائیلی فضائیہ نے وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح اور نصیرات کیمپ میں 2 الگ الگ گھروں پر فضائی حملے کیے، جس میں مزید 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوگئے۔

کچھ ہی دیر بعد غزہ شہر کے مغربی علاقے میں ایک اور گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں 4 فلسطینی شہید اور دیگر زخمی ہوئے، جس سے آج شہادتوں کی مجمعوعی تعداد 14 تک پہنچ گئی۔

فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی افواج کے غزہ پر فضائی حملوں کے دوران 316 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔

10 اکتوبر کی جنگ بندی نے 2 سالہ غزہ تنازع میں کشیدگی کو کم کیا، جس سے لاکھوں فلسطینیوں کو تباہ حال غزہ میں واپس جانے کا موقع ملا، تاہم فلسطینی عام شہریوں کی شہادتوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔

7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کی تباہ کن کارروائیوں میں 69 ہزار 700 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثریت عام شہریوں کی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارت کو شرمندگی کا سامنا، دبئی ایئرشو میں جنگی طیارہ ’تیجس‘ گر کر تباہ

2

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

3

دبئی ایئر شو 2025: دوست ملک کے ساتھ جے ایف 17 تھنڈر کی فروخت کے ایم او یو پر دستخط

4

سعودی عرب کو اسرائیل کے مقابلے میں کم تر درجے کے ایف 35 جنگی طیارے دیے جائیں گے، امریکی حکام

5

مہنگی کاپیاں، یونیفارم، 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شوکاز نوٹس جاری

6

فیصل آباد: کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 17 افراد جاں بحق، 20 زخمی

7

عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر سہیل آفریدی کا وزیراعلیٰ پنجاب کو خط

8

تین بار فیل ہوکر میٹرک پاس کیا، ماڈلنگ میں کیریئر بناؤں گی، میرا دل یہ پکارے فیم عائشہ اظہر

کارٹون

کارٹون : 22 نومبر 2025
کارٹون : 21 نومبر 2025