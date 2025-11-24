  • KHI: Clear 28.5°C
سہیل آفریدی کےخلاف انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں عبوری حکم جاری

ویب ڈیسک شائع November 24, 2025 اپ ڈیٹ November 24, 2025 03:34pm
— فائل فوٹو: عارف حیات/ڈان نیوز
— فائل فوٹو: عارف حیات/ڈان نیوز

الیکشن کمیشن آف پاکستان (ای سی پی) نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ضابطہ اخلاق خلاف ورزی کے کیس میں عبوری حکم نامہ جاری کر دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق الیکشن کمیشن کے مطابق وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا، ان کی جانب سے علی بخاری پیش ہوئے اور ذاتی حیثیت میں پیشی سے استثنیٰ کی درخواست کی۔

الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کی پیشی سے استثنیٰ کی درخواست آج کے دن کے لیے منظور کرلی اور حکم دیا کہ وزیراعلیٰ سہیل خان آفریدی اگلی سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔

آئندہ سماعت 25 نومبر کو دن 12 بجے ہوگی۔

یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان (ای سی پی) نے جمعرات کے روز وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے این اے-18 ہری پور ضمنی انتخاب سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان کا نوٹس لیا تھا۔

19 نومبر کو خیبرپختونخوا کے شہر ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے 23 نومبر (اتوار) کو ہونے والے ضمنی انتخاب کے نتائج میں ردوبدل یا دھاندلی کی کوشش کرنے والوں کو سخت انتباہ جاری کیا تھا۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ اسے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے ان ریمارکس کا نوٹس ملا ہے، جن میں انہوں نے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور انتخابی عملے کو دھمکیاں دیں اور جلسے میں موجود عوام اور عام لوگوں کو اشتعال دلایا تھا۔

بیان میں کہا گیا تھا کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے غیر ذمہ دارانہ رویے نے نہ صرف این اے -18 ہری پور میں پرامن ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل بنا دیا ہے، بلکہ ضلعی انتظامیہ، پولیس، انتخابی ڈیوٹی پر تعینات عملے اور ووٹرز کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔

