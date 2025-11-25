  • KHI: Clear 24.6°C
مٹن، بیف اور مچھلی کھانے پر رنبیر کپور کو تنقید کا سامنا

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 25 نومبر 2025 06:04pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

صرف سبزی خور ہونے کا دعویٰ کرنے والے بولی وڈ اداکار رنبیر کپور کی مٹن، بیف، مچھلی اور پائے کھانے کی ویڈیو وائرل ہونے پر اداکارہ کو تنقید کا سامنا ہے۔

بھارتی اخبار ’انڈیا ٹوڈے‘ کے مطابق رنبیر کپور ان دنوں اپنی آنے والی ہندو مذہبی کہانی پر بنائی جانے والی فلم ’رامائن‘ کی شوٹنگ میں مصروف ہیں، جس میں وہ بھگوان رام کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے اور انہوں نے شوٹنگ کے دوران مٹن اور بیف نہ کھانے کا اعلان کیا تھا۔

اداکار کی میڈیا ٹیم نے بھی فلم کی شوٹنگ کے وقت بتایا تھا کہ چوں کہ رنبیر کپور فلم میں بھگوان رام کے روپ میں نظر آئیں گے، اس لیے وہ پوری فلم کی شوٹنگ کے دوران شراب اور سگریٹ نوشی نہیں کریں گے اور نہ ہی گوشت اور چکن کھائیں گے۔

تاہم اب ان کی جانب سے کپور خاندان کے افراد کے ساتھ دعوت میں مٹن، بیف، مچھلی اور پائے کے سالن کو مزے لے لے کر کھانے کی ویڈیو وائرل ہوگئی، جس پر صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔

مذکورہ ویڈیو ’ڈائننگ ود دی کپورز‘ نامی شو کی ہے، جو راج کپور کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر بنائی گئی تھی اور اس وقت بھی رنبیر کپور کی فلم کی شوٹنگ جاری تھی۔

رنبیر کپور نے حال ہی میں بتایا تھا کہ وہ فلم ’رامائن‘ میں لارڈ رام کا کردار ادا کرنے کی تیاری میں سخت ’ساتوک‘ (ساتویک) لائف اسٹائل اپنا چکے ہیں۔

انہوں نے بتایا تاھ کہ انہوں نے شراب، سگریٹ اور غیر سبزی والے کھانے چھوڑ دیے ہیں۔

لیکن ویڈیو میں رنبیر کپور اپنے خاندان کے ساتھ مچھلی کا سالن اور چاول، جنگلی مٹن اور پایہ کھاتے دیکھا جا سکتا ہے۔

ویڈیو میں اداکارہ کی ماں نیتو کپور، کزن کرینہ کپور اور ان کے شوہر سیف علی خان بھی موجود ہیں۔

سوشل میڈیا پر لوگوں نے رنبیر کپور پبلک ریلیشنز (پی آر) ٹیم پر تنقید کا نشانہ بنایا اور لکھا کہ وہ جھوٹے دعوے پھیلا رہی ہے۔

ایک صارف نے لکھا کہ رنبیر کپور کی پی آر ٹیم نے کہا تھا کہ رامائن فلم میں رام کا کردار ادا کرنے کے احترام میں انہوں نے غیر سبزی والے کھانے چھوڑ دیے ہیں لیکن ویڈیو میں وہ خاندان کے ساتھ مچھلی، مٹن اور پایہ کھاتے نظر آ رہے ہیں۔

کچھ صارفین نے لکھا کہ انہیں لگتا ہے بولی وڈ اداکاروں کی پی آر ٹیموں کو فائر کر دینا چاہیے، خاص طور پر رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ کی ٹیم کو، کیوں کہ وہ کلائنٹس کی ویڈیوز چیک کیے بغیر ایسی احمقانہ باتیں پوسٹ کر دیتی ہیں۔

