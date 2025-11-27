  • KHI: Sunny 24°C
بلوچستان کے ضلع بولان میں گھر میں بارودی سرنگ کا دھماکا، 3 بچے جاں بحق، 3 زخمی

علی جان منگیشائع 27 نومبر 2025 09:19am
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

بلوچستان کے ضلع بولان میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 3 بچے جاں بحق اور 3 زخمی ہوگئے۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق بدھ کو ضلع بولان کے علاقے سنی شوران میں ایک بارودی سرنگ کا دھماکا ہوا، پولیس کے مطابق یہ ڈیوائس مقامی شخص عبدالحئی جتوی کے گھر کے اندر نصب کی گئی تھی، دھماکا اُس وقت ہوا جب بچے گھر میں کھیل رہے تھے۔

سینئر پولیس افسر جان محمد کھوسہ نے ڈان کو بتایا کہ بچوں میں سے ایک نے بارودی سرنگ پر قدم رکھا، جس کے نتیجے میں زور دار دھماکا ہوا، تین بچے موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ ایک کم عمر لڑکی سمیت 3 دیگر بچوں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔

واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز اور پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور لاشوں و زخمیوں کو ضلع اسپتال منتقل کردیا۔

جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت ندیم احمد، سوما خان اور ایک کمسن لڑکی بختاور بی بی کے ناموں سے ہوئی ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ اس بات کی تحقیقات جاری ہیں کہ بارودی سرنگ گھر کے اندر کیسے نصب کی گئی۔

