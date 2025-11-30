پی ٹی آئی کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آگیا، وزیر اطلاعات
وفاقی وزیر اطلاعات عطااللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آگیا، چندروز سے ملک میں افواہوں کو بازار گرم رکھاجارہا ہے،ملک میں پھیلائی جانے والی افواہیں سازش کا حصہ ہیں۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افغان رجیم کی کمزوریوں کی وجہ سے دراندازی بڑھ گئی، خیبرپختونخواحکومت ڈرگ اسمگلنگ،غیرقانونی مائننگ روکنےمیں ناکام ہوگئی، نان کسٹم پیڈگاڑیوں سےخزانےکواربوں کانقصان ہورہا ہے۔
عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خیبرپختونخوامیں دہشت گردی کے 4 ہزار سے زائد کیسز پر فرد جرم تک عائد نہیں ہوسکی، 12سال میں خیبرپختونخوا میں پراسیکیوشن کا مؤثر نظام نہیں بنایا جاسکا، پراسیکیوشن کا سسٹم صوبائی حکومت کے ماتحت ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہاکہ 9مئی کا حملہ فوج کو کمزور کرنے کی کوشش تھی، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں 9مئی کو کور کمانڈر ہاؤس حملے میں ملوث تھیں، 9مئی کے منصوبہ ساز اور سہولت کار جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے معرکہ حق میں پاکستان کی فتح ہضم نہیں ہورہی، کیا نورین خان نیازی نے بھارتی چینل پر کشمیر کی بات کی؟ کیا نورین خان نیازی نے بھارتی چینل پر شہدا کی بات کی، کاش، نورین خان نیازی بھارتی چینل پر 7جہاز گرنے کی بات کرتیں۔
عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوااوران کی پارٹی نےکسی دھماکے کی مذمت تک نہیں کی، آج بھی خیبرپختونخوا میں غیرقانونی ٹھیکوں پر پہاڑ کاٹے جارہے ہیں، خیبرپختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں ہزار نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام مذموم منصوبے ناکام ہورہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کونقصان پہچانے والوں کو ضرور روکیں گے، پاکستان کے اداروں کے خلاف زہراگلانےوالوں کو ضرور روکیں گے۔