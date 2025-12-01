کراچی: نیپا پر کھلے گٹر میں گرنے والا بچہ نہ مل سکا، عوام نے احتجاجاً یونیورسٹی روڈ بند کردی
کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نیپا چورنگی کے قریب مین ہول میں گرنے والا بچہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود نہیں مل سکا، عوام نے شدید احتجاج کرتے ہوئے یونیورسٹی روڈ بلاک کردی، مشتعل افراد نے میڈیا اور پولیس پر حملہ کرتے ہوئے گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔
ریسکیو 1122 کے ترجمان احسانُ الحسیب خان نے ڈان کو بتایا کہ اتوار کی رات 10 بجے سروس کے مرکزی کمانڈ سینٹر کو واقعے کی اطلاع ملی۔
انہوں نے بتایا کہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ نیپا کے قریب ایک نجی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں خریداری کے لیے آیا تھا، اسٹور سے باہر نکلنے کے بعد بچہ مین ہول میں جا گرا۔
ترجمان کے مطابق ریسکیو 1122 عموماً رات کے وقت تلاش کا کام شروع نہیں کرتا کیونکہ اندھیرے میں مناسب حد تک دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، تاہم، چونکہ جائے وقوعہ پر مشتعل ہجوم جمع ہو گیا تھا اور والدین صدمے میں تھے، اس لیے اہلکاروں نے فوری طور پر تلاش کا کام شروع کر دیا۔
تاہم ریسکیو اہلکار بچے کو تلاش کرنے میں اب تک ناکام رہے ہیں، ترجمان نے بتایا کہ تلاش اور ریسکیو آپریشن رات گئے تک جاری رہا، انہوں نے کہا کہ فی الحال آپریشن روک دیا گیا ہے، مگر ریسکیو ٹیم نے بھاری مشینری کی مدد سے 5 مقامات کی کھدائی کی ہے تاکہ گمشدہ بچے کو تلاش کیا جا سکے۔
انہوں نے بتایا کہ ریسکیو 1122 ٹیم نے متعلقہ حکام سے نکاسی آب کے زیرِ زمین نظام کا نقشہ فراہم کرنے کی درخواست کی ہے، احسان الحسیب خان کے مطابق ٹیم زیرِ زمین پانی کے بہاؤ کے داخلے اور اخراج سے متعلق معلومات کا انتظار کر رہی ہے تاکہ درست مقام پر ریسکیو کارروائی کی جا سکے۔
ڈان نیوز کے مطابق کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کی رہائشی فیملی اتوار کی رات خریداری کے لیے گلشن اقبال میں نیپا چورنگی کے قریب واقعہ شاپنگ سینٹر آئی تھی جہاں پر 3سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا۔
بچے کے والد کا کہنا ہے کہ شاپنگ کرکے نکلے تو بیٹا ہاتھ چھڑا کربھاگا اور آنکھوں کے سامنے گٹر میں جاگرا، مین ہول پر ڈھکن نہیں تھا۔
واقعے کے بعد نیپا چورنگی پر شہریوں نے احتجاج شروع کردیا اور ٹائر جلا کر سڑک بلاک کردی، مشتعل افراد نے میڈیا اور پولیس پر بھی حملہ کیا، مظاہرین کے پتھراؤ سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔
شرپسند عناصر کی جانب سے آپریشن میں خلل کے باعث ریسکیو اہلکاروں نے آپریشن روک دیا، مشتعل افراد نے نیپا چورنگی سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک بند کردی، نیپا سےجامعہ کراچی اور گلشن چورنگی جانے والی سڑک بھی بند کردی گئی ہے۔
دریں اثنا، سندھ اور شہری حکومت نے نیپا واقعے کی تحقیقات شروع کردی، ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا کہ مین ہول کا ڈھکن غائب ہونے کی انکوائری جاری ہے،غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
دوسری جانب، ڈپٹی میئر سلمان مراد نے نیپا واقعے کے بعد تمام ریسکیو اداروں کو الرٹ کردیا ہے اور بچے کو جلد از جلد تلاش کرنے کی ہدایت کی ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان میں کھلے گٹروں اور مین ہولز میں گرنے سے ہلاکتوں کے واقعات عام ہیں، خصوصاً کراچی جیسے بڑے شہروں میں، جہاں ناقص صفائی کا نظام، ٹوٹے یا غائب ڈھکن، اور گنجان آبادی والے علاقوں میں ناکافی روشنی پیدل چلنے والوں کے لیے خطرہ بنتی ہے، گٹروں میں زہریلا گندہ پانی بھرا ہوتا ہے اور آکسیجن کی کمی کے باعث چند منٹوں میں دم گھٹنے یا ڈوبنے کا خدشہ ہوتا ہے۔
ستمبر میں کراچی کے عثمان آباد علاقے میں صفائی کے دوران تین سینی ٹیشن ورکرز مین ہول میں گرنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔
مئی میں کراچی میں ایک چھ سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر کر ڈوب گیا تھا، جس پر شہریوں اور سیاستدانوں نے احتجاج کیا اور پولیس نے مقدمہ درج کیا۔
اپریل میں لیاقت آباد کے ایک نالے سے ایک کمسن بچی کی لاش برآمد ہوئی تھی، جسے سچل تھانے کی حدود سے لاپتا ہونے کی اطلاع دی گئی تھی، پولیس کے مطابق لاش ایک یا دو دن پرانی معلوم ہوتی تھی۔