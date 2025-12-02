لاہور ہائیکورٹ نے آئی جی پنجاب کو کم عمر ڈرائیور بچوں کو فوری گرفتار کرنے سے روک دیا
لاہور ہائیکورٹ نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو کم عمر ڈرائیور بچوں کو فوری گرفتار کرنے سے روک دیا۔
ڈان نیوز کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے کم عمر بچوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کرنے کا نوٹس لے لیا۔
چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ کم عمر ڈرائیور بچوں سے متعلق پہلے آگاہی مہم چلائی جائے جب کہ پہلی مرتبہ کم عمر موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے والے بچوں کو وارننگ دی جائے، غلطی دہرانے پر قانون کے مطابق کاروائی کی جائے۔
یاد رہے کہ گزشتہ روز چیف ٹریفک آفیسر گوجرانولہ کے خصوصی احکامات پر ٹریفک قوانین کے نفاذ اور کم عمر ڈرائیونگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوا۔
نوشہرہ ورکاں کے مختلف مقامات اور مرکزی چوک پر ٹریفک وارڈنز نے ناکے لگا کر کم عمر ڈرائیوروں اور بغیر ہیلمٹ سواروں کے خلاف کارروائیاں کیں۔
ذرائع کے مطابق بغیر لائسنس، بغیر ہیلمٹ اور کم عمر ڈرائیونگ پر درجنوں موٹر سائیکل سواروں کو گرفتار کیا گیا جب کہ متعدد موٹر سائیکلیں تحویل میں لے لی گئیں۔
وارڈنز نے واضح کیا ہے کہ کم عمر ڈرائیونگ نہ صرف خلافِ قانون ہے بلکہ والدین کی غفلت بھی حادثات کی بڑی وجہ بنتی ہے، کارروائی کے بعد تھانہ نوشہرہ ورکاں کے باہر والدین اور عوام کا ہجوم دیکھنے میں آیا، جہاں شہری اپنے کم عمر ڈرائیور بچوں اور موٹر سائیکلیں چھڑوانے کے لیے پولیس سے درخواستیں کرتے رہے۔
ٹریفک وارڈنز کے مطابق یہ مہم شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے ہے اور والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ کم عمر بچوں کو ہرگز موٹر سائیکل نہ دیں خلاف ورزی کی صورت میں کم عمر ڈرائیوروں کے والدین کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔