لاہور: سول جج سید جہانزیب بخاری نے عہدے سے استعفی دے دیا

رانا بلالشائع 03 دسمبر 2025 07:04pm
فائل فوٹو: شٹراسٹاک
فائل فوٹو: شٹراسٹاک

سول جج سید جہانزیب بخاری نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا، استعفی کی کاپی ڈان نیوز کو موصول ہوگئی۔

سول جج سید جہانزیب بخاری نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا، استعفی میں انہوں نے لکھا کہ 26 اور 27 ویں ترمیم کی وجہ سے عہدے سے استعفی دے رہا ہوں۔

انہوں نے مزید لکھا کہ میں وہ آخری شخص ہوں گا جو آمریت کو سپورٹ کروں گا، اعلی عدلیہ ملک کے لیے کبھی باعث فخر نہیں بنی،ریاست کی زمہ داری ہے کہ وہ برابری کی بنیاد پر انصاف کرے۔

دریں اثنا سول جج سید جہانزیب بخاری کے استعفی پر لاہور ہائیکورٹ کا ردعمل آگیا، ترجمان لاہور ہائیکور ٹ کا کہنا ہے کہ سول جج سید جہانزیب بخاری نے مسلسل غیر حاضری پر محکمانہ و انضباطی کارروائی کے بعد استعفی دیا۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ سول جج سید جہانزیب بخاری اپنی ڈیوٹی سے مسلسل دانستہ طور پر غیر حاضر رہے، جج کی طویل غیر حاضری اور ڈیوٹی جوائن نہ کرنے پر انضباطی کاروائی شروع کی گئی۔

ترجمان کے مطابق انتظامی کمیٹی کارروائی کے فیصلے کے بعد  سول جج نے مبینہ استعفی سوشل میڈیا پر جاری کیا،  ہائیکورٹ میں استعفی تاحال موصول نہیں ہوا ہے۔

