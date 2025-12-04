  • KHI: Clear 19.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 11.1°C
  • ISB: Cloudy 12.3°C
  • KHI: Clear 19.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 11.1°C
  • ISB: Cloudy 12.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظور کرلی

ویب ڈیسکشائع 04 دسمبر 2025 09:28pm
فوٹو: سوشل میڈیا
فوٹو: سوشل میڈیا

صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کرنے کی وزیراعظم کی جانب سے ارسال کردہ سمری کی منظوری دے دی۔

ڈان نیوز کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم کی جانب سے پیش کی گئی سمری کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، انہیں بطور چیف آف ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف) پانچ سال کی مدت کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔

صدر آصف علی زرداری نے چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں دو سال کی توسیع کی منظوری بھی دے دی، جو ان کی موجودہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد 19 مارچ 2026 سے نافذ العمل ہو گی۔


صدر نے آرمی چیف (جو اب سی ڈی ایف بھی ہوں گے) اور چیف آف ائیر اسٹاف دونوں کو ان کی آئندہ ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

قبل ازیں وزیراعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر ارسال کی تھی۔

سمری کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور یہ تعیناتی پانچ سال کے لیے ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔

وزیراعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف، ائیر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی دو سال کی توسیع کی منظوری دی تھی، اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ پانچ سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہو گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قائد اعظم کے نواسے کی پوتی ایلا واڈیا کا عالمی فیشن ایونٹ میں شاندار ڈیبیو

2

کراچی: نیپا پر ڈیپارٹمنٹل اسٹور کے باہر بچے کے گٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

3

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

4

ہانیہ عامر کی لاہوری اردو کی ویڈیو وائرل

5

لاہور: سول جج سید جہانزیب بخاری نے عہدے سے استعفی دے دیا

6

سنگیتا کے سعود اور میرا کی ماضی کی دوستی سے متعلق انکشاف پر جویریہ سعود کا ردعمل

7

پنجاب میں 25 سال بعد بسنت منانے کی مشروط اجازت کا آرڈیننس جاری

8

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

کارٹون

کارٹون : 4 دسمبر 2025
کارٹون : 3 دسمبر 2025