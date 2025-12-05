  • KHI: Partly Cloudy 27.5°C
  • LHR: Sunny 20.6°C
  • ISB: Sunny 19.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.5°C
  • LHR: Sunny 20.6°C
  • ISB: Sunny 19.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اداریہ: ’کراچی کے کھلے مین ہولز شہری انتظامیہ کی بےحسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں‘

اداریہشائع 05 دسمبر 2025 12:41pm
—تصویر: میٹا اے آئی
—تصویر: میٹا اے آئی

کراچی میں ڈھکن کے بغیر کھلے مین ہولز شہری انتظامیہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں جوکہ شہریوں کو روزمرہ زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے میں بھی ناکام ہے۔

رواں ہفتے معمول کی خریداری کے لیے گھر سے نکلنے والے خاندان کو عمر بھر کا روگ مل گیا۔ گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں گر کر نوعمر ابراہیم جان سے چلا گیا جس کی لاش سانحے کے 15 گھنٹوں بعد ملی۔ بچے کی موت اور سرچ آپریشن میں تاخیر نے عوامی غصے کو بھڑکایا۔

وہیں ریسکیو ہیلپ لائن نے دعویٰ کیا کہ شہری اداروں اور ٹاؤن انتظامیہ نے سیوریج کے راستوں کے داخلے اور اخراج کے بہاؤ سے متعلق معلومات فراہم نہیں کیں۔ عوامی احتجاج، دھرنوں اور مین اسٹریم و سوشل میڈیا پر جواب دہی کے مطالبات کے باوجود، میئر کے دفتر کی جانب سے معذرت تاخیر سے سامنے آئی۔

تاہم روایت کے مطابق، کچھ افسران کی معطلی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے وعدے کے ساتھ ساتھ آئندہ ایسے سانحات سے بچنے کے لیے ادارہ جاتی تبدیلیوں کی یقین دہانی ضرور کروائی گئی۔

میٹروپول شہر میں سیوریج میں گرنے کے واقعات نہایت عام ہیں۔ 2023ء میں تقریباً 68 افراد مبینہ طور پر کھلے مین ہولز کی نذر ہوگئے۔ رواں سال رپورٹس کے مطابق، کھلے نالوں اور سیوریج نے 24 رہائشیوں کی جانوں کو نگل لیا جن میں 5 بچے شامل تھے۔ وہ بے حسی جس کی سندھ حکومت عادی ہو چکی ہے، اسے عوام کے جذبات سمجھنے اور ان کے دکھ کا ادراک کرنے سے قاصر بنائے ہوئے ہے۔

سیوریج سسٹم کی دیکھ بھال کے لیے کروڑوں کے بجٹ کے باوجود، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور دیگر اداروں کی مبینہ غفلت نے کراچی کے تقریباً 50 فیصد کم آمدنی والے علاقوں کو کھلے موت کے گڑھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔

دیگر بنیادی انفرااسٹرکچر ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کھلے نالوں اور مین ہولز کا معاملہ بھی نہایت سنگین ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ معیار کے ایسے ڈھکنوں کی ضرورت ہے جو نشے کے عادی افراد ہٹا نہ سکیں اور نہ ہی بھاری گاڑیاں انہیں نقصان پہنچا سکیں جبکہ ایسے ڈھکن ہر مین ہول پر لگائے جائیں۔ فنڈز کو بین الاقوامی سطح پر استعمال ہونے والے مین ہول اسکیننگ سسٹمز کی تنصیب پر بھی خرچ کیا جانا چاہیے جو ساختی حالت کا ڈیٹا اکٹھا اور نقشہ بندی کرتے ہیں۔

دیگر بڑے شہروں کے برعکس، کراچی کی سڑکیں موت کے جال بن چکی ہیں۔ زندگی سے بھرپور یہ شہر، بیک وقت زندہ رہنے کی جدوجہد بھی کر رہا ہے۔

یہ تحریر انگریزی میں پڑھیے۔

اداریہ
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قائد اعظم کے نواسے کی پوتی ایلا واڈیا کا عالمی فیشن ایونٹ میں شاندار ڈیبیو

2

کراچی: نیپا پر ڈیپارٹمنٹل اسٹور کے باہر بچے کے گٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

3

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

4

ہانیہ عامر کی لاہوری اردو کی ویڈیو وائرل

5

لاہور: سول جج سید جہانزیب بخاری نے عہدے سے استعفی دے دیا

6

سنگیتا کے سعود اور میرا کی ماضی کی دوستی سے متعلق انکشاف پر جویریہ سعود کا ردعمل

7

پنجاب میں 25 سال بعد بسنت منانے کی مشروط اجازت کا آرڈیننس جاری

8

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

کارٹون

کارٹون : 5 دسمبر 2025
کارٹون : 4 دسمبر 2025