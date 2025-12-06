  • KHI: Partly Cloudy 24.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 15.1°C
  • ISB: Partly Cloudy 13.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 24.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 15.1°C
  • ISB: Partly Cloudy 13.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: چیئرمین پیپلز پارٹی نے 35ویں نیشنل گیمز کا افتتاح کر دیا

ویب ڈیسکشائع 06 دسمبر 2025 06:08pm
— فوٹو: پی ٹی وی
— فوٹو: پی ٹی وی

چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) بلاول بھٹو زرداری نے 35ویں نیشنل گیمز کا کراچی میں افتتاح کر دیا، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے اولمپیئن اصلاح الدین اور دیگر کے ساتھ مل کر قومی کھیلوں کی مشعل روشن کی۔

ڈان نیوز کے مطابق 35ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سجی، جس میں ملک بھر سے آئے ہزاروں ایتھلیٹس سمیت آفیشلز سمیت سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔

قومی کھیلوں کے افتتاح کے حوالے سے سجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ کل ملک کے لیے میڈلز جیتیں گے، امید کرتا ہوں کہ سب مل کر نیشنل گیمز کو کامیاب بنائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں کھیلوں میں بھرپور حصہ لیں، نیشنل گیمز کی کامیاب میزبانی پر سب کو مبارکباد پیش کرتاہوں، فخر کی بات ہے کہ 18سال بعد کراچی میں نیشنل گیمز منعقد ہو رہے ہیں۔

اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کے 24 مقامات پر 32 کھیلوں کے مقابلے منعقد ہو رہے ہیں، یہاں پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں کی خوبصورتی جھلک رہی ہے، یہ ہمارا میگا ایونٹ ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ ملک بھر سے آئے ہوئے تمام کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سب نے اس مقام تک پہنچنے میں بے پناہ محنت کی ہوگی، یہ نہ صرف سندھ حکومت بلکہ صوبے کے تمام لوگوں کے لیے باعثِ فخر ہے۔

مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ نیشنل گیمز 2 دہائیوں کے طویل وقفہ کے بعد دوبارہ کراچی میں منعقد ہوئے، ہم 35ویں نیشنل گیمز کو یادگار لمحے میں بدل دیں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

یوٹیوبر پیاری مریم دوران زچگی انتقال کر گئیں

2

امریکی قانون سازوں کا پاکستان میں ‘دھمکانے کے واقعات’ پر کارروائی کا مطالبہ

3

ایک ذہنی مریض اور اس کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا، ترجمان پاک فوج

4

مرحومہ اہلیہ یاسمین طاہر کی قبر کے قریب اپنے لیے جگہ مخصوص کروالی ہے، نعیم طاہر

5

شوبز کے ابتدائی چند ماہ میں غیر مہذب آفرز کی گئیں، سارہ چوہدری کا انکشاف

6

کراچی میں ایک اور بچی کھلے گٹر میں گرگئی، راہ گیر نے بروقت باہر نکال لیا

7

آئی سی سی نے فخر زمان پر جرمانہ عائد کر دیا

8

صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظور کرلی

کارٹون

کارٹون : 6 دسمبر 2025
کارٹون : 5 دسمبر 2025