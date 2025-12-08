چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا
ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسرز (سی ڈی ایف) مقرر کیے جانے کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جنرل ہیڈکوارٹرز (جی ایچ کیو) میں تینوں مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کیے جانے کے بعد، چیف آف آرمی اسٹاف (COAS) فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پیر کے روز راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
تقریب میں چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر بھی موجود تھے۔
جمعہ کے روز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور سی ڈی ایف نامزدگی کا نوٹی فکیشن جاری کیا گیا، جسے 1970 کی دہائی کے بعد سے فوجی کمانڈ میں سب سے بڑی تنظیمِ نو قرار دیا جا رہا ہے۔
نئی ترتیب کے تحت آپریشنل، انتظامی اور اسٹریٹجک اختیارات کو ایک واحد عہدے میں مجتمع کر دیا گیا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 243 میں 27ویں ترمیم کے ذریعے قائم کیا گیا۔
اس ترمیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 1976 سے قائم تینوں افواج کے باہمی رابطہ نظام کو تحلیل کرتے ہوئے مشترکہ کمانڈ کا انضمام سی ڈی ایف کو منتقل کر دیا گیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل منیر کو ان کی تاریخی تقرری پر مبارکباد دی، اور مئی میں بھارت کے ساتھ 4 روزہ فوجی تناؤ کے دوران اُن کی جرأت مندانہ اور بہادرانہ قیادت کو سراہا۔
تصادم کے بعد آرمی چیف کو اس عرصے کے دوران مسلح افواج کی قیادت پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔
فیلڈ مارشل منیر کو 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا، اور وہ پاک فوج کی کمان سنبھالنے والے 17ویں آرمی چیف بنے۔