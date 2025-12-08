  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 12.3°C
  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 12.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا

ویب ڈیسک شائع December 8, 2025 اپ ڈیٹ December 8, 2025 02:59pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسرز (سی ڈی ایف) مقرر کیے جانے کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جنرل ہیڈکوارٹرز (جی ایچ کیو) میں تینوں مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کیے جانے کے بعد، چیف آف آرمی اسٹاف (COAS) فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پیر کے روز راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔

تقریب میں چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر بھی موجود تھے۔

جمعہ کے روز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور سی ڈی ایف نامزدگی کا نوٹی فکیشن جاری کیا گیا، جسے 1970 کی دہائی کے بعد سے فوجی کمانڈ میں سب سے بڑی تنظیمِ نو قرار دیا جا رہا ہے۔

نئی ترتیب کے تحت آپریشنل، انتظامی اور اسٹریٹجک اختیارات کو ایک واحد عہدے میں مجتمع کر دیا گیا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 243 میں 27ویں ترمیم کے ذریعے قائم کیا گیا۔

اس ترمیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 1976 سے قائم تینوں افواج کے باہمی رابطہ نظام کو تحلیل کرتے ہوئے مشترکہ کمانڈ کا انضمام سی ڈی ایف کو منتقل کر دیا گیا۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل منیر کو ان کی تاریخی تقرری پر مبارکباد دی، اور مئی میں بھارت کے ساتھ 4 روزہ فوجی تناؤ کے دوران اُن کی جرأت مندانہ اور بہادرانہ قیادت کو سراہا۔

تصادم کے بعد آرمی چیف کو اس عرصے کے دوران مسلح افواج کی قیادت پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔

فیلڈ مارشل منیر کو 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا، اور وہ پاک فوج کی کمان سنبھالنے والے 17ویں آرمی چیف بنے۔

وزیراعظم نے فیلڈ مارشل کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری دیدی

صدر پاکستان نے 27 ویں آئینی ترمیمی بل پر دستخط کردیے

چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا، خواجہ آصف

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

2

افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکے، امریکی رپورٹ میں تصدیق

3

بھارتی وزیر خارجہ کے مسلح افواج کیخلاف بیانات انتہائی اشتعال انگیز اور گمراہ کن ہیں، دفتر خارجہ

4

پاک فوج کیخلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقدمے میں 2 صحافی اور پی ٹی آئی کی خاتون رہنما اشتہاری قرار

5

اسلام آباد: گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کی ہلاکت کیس میں دونوں خاندانوں میں صلح، کیس ختم، ملزم ضمانت پررہا

6

پاکستان تحریک انصاف ’مایوس کن‘ بیانات کے باوجود بات چیت کیلئے تیار

7

یکم جنوری سے اضافی ایل این جی عالمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کریں گے، وزیر پیٹرولیم

8

ایران: میراتھن میں خواتین کی حجاب کے بغیر تصاویر سامنے آنے پر 2 منتظمین گرفتار

کارٹون

کارٹون : 8 دسمبر 2025
کارٹون : 7 دسمبر 2025