  • KHI: Clear 28.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.7°C
  • ISB: Partly Cloudy 14.9°C
لاہور: ایڈیشنل سیشن جج کے چیمبر سے 2 سیب اور ایک ہینڈ واش چوری، مقدمہ درج

رانا بلالشائع 09 دسمبر 2025 10:57am
اسلام پورہ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کرتے ہوئے چور کی تلاش شروع کر دی۔ —فائل فوٹو: آئی اسٹاک
اسلام پورہ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کرتے ہوئے چور کی تلاش شروع کر دی۔ —فائل فوٹو: آئی اسٹاک

پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایڈیشنل سیشن جج کے چیمبر سے 2 سیب اور ایک ہینڈ واش چوری ہوگیا، چوری کے واقعے کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔

چوری کی واردات ایڈیشنل سیشن جج نور محمد بسمل کے چیمبر میں پیش آئی، سیب اور ہینڈ واش چوری کا مقدمہ تھانہ اسلام پورہ میں درج کیا گیا ہے۔

چوری کی واردات کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) میں کہا گیا ہے کہ جج نور محمد بسمل کے چیمبر سے 2 سیب اور ایک ہینڈ واش چوری ہوا،  اسلام پورہ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرلیا۔

 مقدمہ عدالت کے ملازم حبیب الرحمٰن کے بیان پر درج کیا گیا ہے، اور چور کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔


