  • KHI: Clear 28.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.7°C
  • ISB: Partly Cloudy 14.9°C
  • KHI: Clear 28.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.7°C
  • ISB: Partly Cloudy 14.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ہنگور ڈے، آبدوز ہنگور کی لازوال بہادری اور پاکستان کے ناقابلِ تسخیر دفاع کی روشن علامت

ویب ڈیسک شائع December 9, 2025 اپ ڈیٹ December 9, 2025 02:17pm
—فائل فوٹو: قوا
—فائل فوٹو: قوا

پاک بحریہ آج کا یادگار دن ’ہنگور ڈے‘ کے طور پر منارہی ہے، ہنگور ڈے آبدوز ہنگور کی لازوال بہادری اور پاکستان کے ناقابلِ تسخیر دفاع کی روشن علامت ہے۔

9 دسمبر 1971 کو ہنگور نے دشمن کے بحری جہاز ککری کو غرق اور کرپان کو شدید نقصان پہنچا کر بھارتی بحری غرور خاک میں ملایا۔

چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ 9 دسمبر 1971 کو ہنگور کے عملے نے جانبازی اور دلیری کی درخشندہ تاریخ رقم کی تھی، جو آج تک دشمن کے ذہن پر نقش ہے۔

انہوں نے کہا کہ 1971 میں بھی پاک بحریہ دشمن کے لیے سمندر میں سیسہ پلائی دیوار تھی اور آج بھی یہ ملک کی بحری سرحدوں پر آہنی فصیل ہے، پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خودمختاری اور دفاعِ وطن کے لیے عزمِ محکم رکھتا ہے۔

اس موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ ہنگور کی درخشاں روایت برقرار رکھتے ہوئے 8 جدید ہنگور کلاس آبدوزیں عنقریب پاک بحریہ میں شامل ہو رہی ہیں

پاک بحریہ نے ہنگور ڈے پر خصوصی دستاویزی فلم ’ہدف‘ بھی جاری کر دی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

این سی سی آئی اے حراست میں تشدد، 9 کروڑ اکاؤنٹ سے نکالے گئے، ڈکی بھائی کے الزامات

2

افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکے، امریکی رپورٹ میں تصدیق

3

جاتی امرا میں شریف خاندان کی بیٹھک، تحریک انصاف کے مستقبل پر غور

4

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

5

چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا

6

طالبان کے پاس فتنۃ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کےعلاوہ کوئی آپشن نہیں، فیلڈ مارشل

7

بھارتی وزیر خارجہ کے مسلح افواج کیخلاف بیانات انتہائی اشتعال انگیز اور گمراہ کن ہیں، دفتر خارجہ

8

ایبٹ آباد سے لاپتا ڈاکٹر کی لاش جنگل سے برآمد

کارٹون

کارٹون : 9 دسمبر 2025
کارٹون : 8 دسمبر 2025