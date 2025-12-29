  • KHI: Clear 21.9°C
باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 5 دہشت گرد ہلاک، میجر شہید

ویب ڈیسک شائع December 29, 2025 اپ ڈیٹ December 29, 2025 07:02pm
فوٹو:آئی ایس پی آر
فوٹو:آئی ایس پی آر

خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کے  آپریشن میں بھارتی اسپانسرڈ 5 خوارج ہلاک جبکہ فائرنگ کے شدید تبادلے میں میجر عدیل زمان شہید ہوگئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ( آئی ایس پی آر) کے مطابق خار باجوڑ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا جس میں بھارتی اسپانسرڈ 5 خوارج ہلاک ہوئے۔

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ فائرنگ کے شدید تبادلے میں میجر عدیل زمان شہید ہوگئے،  ان کا تعلق ڈیرہ اسمٰعیل خان سے تھا۔

آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میجر عدیل زمان نے فرنٹ سے فوجی جوانوں کو لیڈ کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق مارے جانے والے خوارج کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا، مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔

آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مارے گئے خوارج شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔
