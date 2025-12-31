  • KHI: Clear 19.9°C
  • LHR: Partly Cloudy 13.2°C
  • ISB: Rain 10.6°C
  • KHI: Clear 19.9°C
  • LHR: Partly Cloudy 13.2°C
  • ISB: Rain 10.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈھاکا میں بھارتی وزیر خارجہ کا اسپیکر ایاز صادق سے مصافحہ

ویب ڈیسک شائع December 31, 2025 اپ ڈیٹ December 31, 2025 05:28pm
یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب دونوں ممالک کے وفود خالدہ ضیا کے صاحبزادے اور بی این پی کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمٰن سے تعزیت کر رہے تھے۔ فوٹو: ڈان نیوز
یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب دونوں ممالک کے وفود خالدہ ضیا کے صاحبزادے اور بی این پی کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمٰن سے تعزیت کر رہے تھے۔ فوٹو: ڈان نیوز

ڈھاکا میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے مصافحہ، جے شنکر خود چل کر اسپیکر سردار ایاز صادق کے پاس آئے اور ہاتھ ملایا۔

بنگلہ دیش کی سابق وزیرِاعظم خالدہ ضیا کی نمازِ جنازہ ڈھاکا میں ادا کی گئی۔ جنازے کے بعد تعزیتی ملاقاتوں کے دوران پاکستان اور بھارت کی اعلیٰ شخصیات کے درمیان غیر رسمی ملاقات اور مصافحہ بھی ہوا۔

نمازِ جنازہ ڈھاکا میں پارلیمنٹ کمپلیکس کے سامنے ادا کی گئی، جس میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس، مقامی رہنماؤں سمیت بڑی تعداد میں عوام شریک تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی قیادت میں پاکستانی وفد نے بھی شرکت کی۔

اس موقع پر پاک بھارت جنگ کے بعد پہلی بار دونوں ممالک کے اعلی ٰسطح کے رہنماؤں کا آمنا سامنا ہوا ہے۔

دونوں رہنماؤں کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو بھی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان مسکراہٹ اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔

یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب دونوں ممالک کے وفود خالدہ ضیا کے صاحبزادے اور بی این پی کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان سے تعزیت کر رہے تھے۔

رواں سال مئی میں ہونے والی مختصر جنگ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے اور ہر قسم کے سیاسی اور سفارتی رابطے منقطع ہیں۔


1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

عرب اتحادی افواج کا یمن میں بندرگاہ پر فضائی حملہ

2

سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے فوجی عدالت کی سزا کے خلاف اپیل دائر کردی

3

یو اے ای یمن سے فوج واپس بلائے اور کسی بھی فریق کی امداد بند کرے، سعودی عرب

4

عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق میں طلاق کی وجہ ’تیسرا فریق‘؟

5

بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیرِ اعظم خالدہ ضیا طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں

6

سٹی کورٹ میں رجب بٹ پر ’تشدد‘ ، درجن سے زائد وکلا کے خلاف مقدمہ درج

7

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اچانک بڑی کمی

8

پاکستان نے صومالی لینڈ کو تسلیم اور وہاں فلسطینیوں کی بےدخلی کا ممکنہ اسرائیلی منصوبہ مسترد کردیا

کارٹون

کارٹون : 31 دسمبر 2025
کارٹون : 30 دسمبر 2025