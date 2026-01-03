  • KHI: Clear 17.3°C
  • LHR: Clear 9.4°C
  • ISB: Clear 8.6°C
  • KHI: Clear 17.3°C
  • LHR: Clear 9.4°C
  • ISB: Clear 8.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دشمن کے سامنے نہیں جھکیں گے، آیت اللہ خامنہ ای کا ٹرمپ کی دھمکی پر ردعمل

رائٹرز | ویب ڈیسک شائع January 3, 2026 اپ ڈیٹ January 3, 2026 06:40pm
ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ احتجاج ایک جائز عمل ہے، مگر احتجاج اور بے امنی میں فرق ہے۔ فائل فوٹو اے ایف پی
ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ احتجاج ایک جائز عمل ہے، مگر احتجاج اور بے امنی میں فرق ہے۔ فائل فوٹو اے ایف پی

ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے ہفتے کے روز ٹیلی ویژن پر ریکارڈ شدہ بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا اور مظاہرین میں سے ہنگامہ کرنے والوں کو ان کی حد میں رکھا جائے گا۔

دبئی سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق خامنہ ای نے کہا کہ دکان دار درست کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کاروبار کرنا مشکل ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم مظاہرین سے بات کریں گے لیکن ہنگامہ آرائی کرنے والوں سے بات کرنا بے سود ہے۔

انہوں نے کہا کہ احتجاج ایک جائز عمل ہے، مگر احتجاج اور بے امنی میں فرق ہے۔ مظاہرین سے بات چیت کی جا سکتی ہے اور حکام کو ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن ہنگامہ آرائی کرنے والوں سے مکالمے کا کوئی فائدہ نہیں، شرپسندوں کو ان کی حد میں رکھا جائے گا۔

آیت اللہ خامنہ ای نے مزید کہا کہ میں جانتا ہوں کہ صدر اور دیگر اعلیٰ حکام اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک مشکل کام ہے اور اس میں دشمن بھی ملوث ہے، غیر ملکی کرنسی کی قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ اور عدم استحکام فطری نہیں بلکہ اس میں دشمن ملوث ہے اور یقیناً اسے روکنا چاہیے۔

واضح رہے کہ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور ایرانی مظاہروں میں اب تک کئی افراد ہلاک جبکہ بےامنی پھیلانےکےالزام میں درجنوں افراد گرفتار ہوچکے ہیں۔

امریکا اور ایران کے درمیان لفظی جنگ بھی اُس وقت شروع ہوئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان داغا کہ اگر ایران نے مظاہرین پر تشدد کیا تو امریکا مداخلت کرے گا۔

امریکی دھمکی پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے مشیر علی لاریجانی نے کہا تھا کہ ایران کے احتجاجی معاملے میں امریکی مداخلت سے خطے میں عدم استحکام پھیل سکتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ایران میں احتجاج کے پانچویں دن مزید کشیدگی اور ہلاکتوں کی اطلاعات

2

9 مئی ڈیجیٹل دہشتگردی کیس: عادل راجا، صابر شاکر، معید پیرزادہ، وجاہت سعید اور حیدر مہدی کو عمر قید کی سزا

3

ہڑتال کے باوجود رجب بٹ کی نمائندگی پر وکیل میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل

4

ایران میں مظاہروں پر امریکی مداخلت پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر دے گی، علی لاریجانی

5

افغان سرحد بند ہونے کے بعد پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں نمایاں کمی

6

ایران میں پرامن مظاہرین پر تشدد ہوا تو امریکا مداخلت کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ

7

لانڈھی میں رکشے میں سوار لڑکی ’اندھی گولی‘ کا نشانہ بن گئی، انکوائری کا حکم

8

نادرا کے بایو میٹرک قوانین میں ترمیم، چہرے اور آنکھوں کی اسکیننگ کو قانونی شناخت مل گئی

کارٹون

کارٹون : 3 جنوری 2026
کارٹون : 1 جنوری 2026