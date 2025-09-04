چینی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ لگائیں، تمام سہولتیں مہیا کریں گے، وزیراعظم
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چینی سرمایہ کار پاکستان میں جوائنٹ وینچرز میں سرمایہ کاری کریں، انہیں تمام سہولتیں فراہم کریں گے، چینی سرمایہ کاروں کو خصوصی اقتصادی زونز پرکشش موقع فراہم کرتے ہیں، چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی سے سستی لیبر اور دیگر سہولتیں میسر ہوں گی۔
بیجنگ میں دوسری پاک چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ بزنس ٹو بزنس کانفرنس میں شرکت باعث افتخار ہے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی کانفرنس میں شریک ہوں۔
انہوں نے کہا کہ پاک-چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے زیادہ گہری، فولاد سے زیادہ مضبوط اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یہ دوستی باہمی احترام، اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی خواہش پر مبنی ہے۔
انہوں نے کہا کہ چین 75 سالوں سے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے، بزنس ٹو بزنس کانفرنس مضبوط پاک-چین دوستی کی عکاس ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ پاک-چین تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، صدر شی جن پنگ نے 2015 میں اسلام آباد کادورہ کرکے سی پیک کی بنیاد رکھی اور سی پیک کے تحت چین نے خطیر سرمایہ کاری کی۔
شہباز شریف نے کہا کہ اس وقت ہمیں 20، 20 گھنٹے تک بجلی کی لوڈشیڈنگ کا سامنا تھا، مگر سی پیک کی بدولت پاکستان میں3 سال کے دوران توانائی بحران پرقابو پایا اور 2018 میں پاکستان توانائی کے معاملے میں خودکفیل ہوگیا، اور یہ سب سی پیک صدر شی جن پنگ کے ویژن کی بدولت ممکن ہوپایا۔
وزیراعظم نے کہا کہ چین کے تعاون سے اورنج ٹرین اور مختلف ڈیموں کی بھی تعمیر ہوئی اور کئی دوسرے منصوبے شروع ہوئے جن سے پاکستانی معیشت کی صورتحال بدل گئی۔
انہوں نے کہا کہ سی پیک کی بدولت زراعت اور صنعت بحال ہوئی، زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پھر ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہماری حکومت آئی اور چین کے ساتھ تعلقات میں دوبارہ وہی گرمجوشی آئی اور آج ہم سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں چین سے تعاون چاہتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے تجربے اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہا ہے، ہم چین سے آئی ٹی، اے آئی،کان کنی اور دیگر شعبوں میں تعاون کےخواہاں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کو خصوصی اقتصادی زونز پرکشش موقع فراہم کرتے ہیں، چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی سے سستی لیبر اور دیگر سہولتیں میسر ہوں گی۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چینی سرمایہ کار پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مشترکہ وینچرز کریں، اس سے دونوں کو نفع حاصل ہوگا۔
شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، چینی بہن بھائیوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کے مسائل حل کرنے کیلئے ذاتی طور پر دستیاب ہوں گا۔
انہوں نے کہا کہ چین کے سرمایہ کاروں کیلئے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور ہم چینی سرمایہ کاروں کی سہولت کاری کے لیے ایک سیکنڈ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کریں گے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین کی ترقی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور اہم چینی تعاون سے معاشی ترقی کی دوڑ میں دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
وزیراعظم نے چینی سرمایہ کاروں کو مخاطب کرتے ہوئےکہا کہ پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے جیسےکہ چین ہمارا دوسرا گھر ہے، آپ پاکستان آئیں اور مشترکہ منصوبے شروع کریں۔