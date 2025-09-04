  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.7°C
  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

چینی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ لگائیں، تمام سہولتیں مہیا کریں گے، وزیراعظم

ویب ڈیسک شائع September 4, 2025 اپ ڈیٹ September 4, 2025 06:51pm
— فوٹو: اسکرین شاٹ، ڈان نیوز
— فوٹو: اسکرین شاٹ، ڈان نیوز

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چینی سرمایہ کار پاکستان میں جوائنٹ وینچرز میں سرمایہ کاری کریں، انہیں تمام سہولتیں فراہم کریں گے، چینی سرمایہ کاروں کو خصوصی اقتصادی زونز پرکشش موقع فراہم کرتے ہیں، چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی سے سستی لیبر اور دیگر سہولتیں میسر ہوں گی۔

بیجنگ میں دوسری پاک چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ بزنس ٹو بزنس کانفرنس میں شرکت باعث افتخار ہے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی کانفرنس میں شریک ہوں۔

انہوں نے کہا کہ پاک-چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے زیادہ گہری، فولاد سے زیادہ مضبوط اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یہ دوستی باہمی احترام، اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی خواہش پر مبنی ہے۔

انہوں نے کہا کہ چین 75 سالوں سے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے، بزنس ٹو بزنس کانفرنس مضبوط پاک-چین دوستی کی عکاس ہے۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاک-چین تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، صدر شی جن پنگ نے 2015 میں اسلام آباد کادورہ کرکے سی پیک کی بنیاد رکھی اور سی پیک کے تحت چین نے خطیر سرمایہ کاری کی۔

شہباز شریف نے کہا کہ اس وقت ہمیں 20، 20 گھنٹے تک بجلی کی لوڈشیڈنگ کا سامنا تھا، مگر سی پیک کی بدولت پاکستان میں3 سال کے دوران توانائی بحران پرقابو پایا اور 2018 میں پاکستان توانائی کے معاملے میں خودکفیل ہوگیا، اور یہ سب سی پیک صدر شی جن پنگ کے ویژن کی بدولت ممکن ہوپایا۔

وزیراعظم نے کہا کہ چین کے تعاون سے اورنج ٹرین اور مختلف ڈیموں کی بھی تعمیر ہوئی اور کئی دوسرے منصوبے شروع ہوئے جن سے پاکستانی معیشت کی صورتحال بدل گئی۔

انہوں نے کہا کہ سی پیک کی بدولت زراعت اور صنعت بحال ہوئی، زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پھر ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہماری حکومت آئی اور چین کے ساتھ تعلقات میں دوبارہ وہی گرمجوشی آئی اور آج ہم سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں چین سے تعاون چاہتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے تجربے اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہا ہے، ہم چین سے آئی ٹی، اے آئی،کان کنی اور دیگر شعبوں میں تعاون کےخواہاں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کو خصوصی اقتصادی زونز پرکشش موقع فراہم کرتے ہیں، چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی سے سستی لیبر اور دیگر سہولتیں میسر ہوں گی۔

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چینی سرمایہ کار پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مشترکہ وینچرز کریں، اس سے دونوں کو نفع حاصل ہوگا۔

شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، چینی بہن بھائیوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کے مسائل حل کرنے کیلئے ذاتی طور پر دستیاب ہوں گا۔

انہوں نے کہا کہ چین کے سرمایہ کاروں کیلئے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور ہم چینی سرمایہ کاروں کی سہولت کاری کے لیے ایک سیکنڈ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کریں گے۔

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین کی ترقی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور اہم چینی تعاون سے معاشی ترقی کی دوڑ میں دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔

وزیراعظم نے چینی سرمایہ کاروں کو مخاطب کرتے ہوئےکہا کہ پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے جیسےکہ چین ہمارا دوسرا گھر ہے، آپ پاکستان آئیں اور مشترکہ منصوبے شروع کریں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

2

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

3

تین سال تک مذاکرات کی کوشش کرتا رہا، عمران خان

4

راولپنڈی: دسویں کی طالبہ کو شادی کا جھانسہ دیکر ’ریپ‘ کرنے والا پرنسپل گرفتار

5

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

6

کون سی سیاسی شخصیت کس شوگر مل میں حصے دار، تفصیلات سامنے آگئیں

7

507 ارب روپے کا نیلم۔جہلم منصوبہ مقاصد اور عملدرآمد کے لحاظ سے مکمل ناکام قرار

8

ڈاکٹر نبیحہ کا مکان کی ملکیت کا دعویٰ غلط نکلا، ویڈیو میں حقیقت سامنے آگئی

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025