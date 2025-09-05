  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عمان میں لوبان کے درختوں کو بچانے کا حکومتی منصوبہ

ویب ڈیسک شائع September 5, 2025 اپ ڈیٹ September 5, 2025 01:09pm
لوبان کا رس ہاتھ سے جمع کیا جاتا ہے — فوٹو: اے ایف پی
لوبان کا رس ہاتھ سے جمع کیا جاتا ہے — فوٹو: اے ایف پی

خلیجی ملک عمان میں حکام لوبان کے قیمتی درختوں کو بچانے کے لیے انہیں ایک سے دوسرے جگہ منتقل کرنے میں مصروف ہیں اور اب تک درجنوں درختوں کو منتقل کیا جا چکا ہے۔

لوبان کو عمان کے مقامی لوگ ’سفید سونا‘ بھی کہتے ہیں، وہاں وادی داوکہ میں دنیا کے سب سے بڑے اور زیادہ لوبان کے درخت موجود ہیں۔

مذکورہ وادی میں تقریباً 5 ہزار لوبان کے درخت موجود ہیں، ان درختوں سے نکلنے والا رس خوشبوؤں، جلد کی دیکھ بھال اور روایتی علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

لوبان کے درختوں سے نکلنے والا رس خشک ہونے کے بعد گوندھ کی شکل اختیار کرلیتا ہے، جسے دنیا بھر میں بھیجا جاتا ہے۔

لوہبان نہ صرف خوشبو کے لیے بلکہ روایتی علاج اور مذہبی رسومات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی سب سے اعلیٰ قسم ہلکے سبز رنگ کی ہوتی ہے۔

عمان کے مقامی لوگ لوبان کو سونے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں جب کہ عمان کی مشہور پرفیوم کمپنی ایمواج اس رس سے مہنگی خوشبوئیں بناتی ہے، جن کی ایک بوتل کی قیمت ہزاروں ڈالر تک ہو سکتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ لوبان کا کاروبار ہزاروں سال پہلے شروع ہوا تھا اور یہ مصر، یونان، روم اور چین تک پھیلا ہوا تھا۔

عمان کی وادی داوکہ سال 2000 سے یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے اور مقامی ماہرین کے مطابق کسی زمانے میں لوبان کے ذخائر کی قیمت آج کے تیل جتنی تھی۔

لوبان کا رس ہاتھ سے جمع کیا جاتا ہے، درخت کی چھال کو کاٹ کر رس نکالا جاتا ہے، جو چند دنوں میں سخت ہوکر گوندھ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔

اس عمل میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ درخت کو نقصان پہنچانا خطرناک ہو سکتا ہے، اگر درخت کو نقصان ہوا تو اس سے دوبارہ لوبان حاصل کرنا مشکل بن جاتا ہے۔

اب عمانی حکام مقامی کمپنی ایمواج کے ساتھ مل کر وادی داوکہ کے لوبان کے درختوں کو محفوظ بنانے پر کام کر رہی ہے۔

خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق کمپنی اور حکام مشترکہ طور پر اب صرف درخت کے پانچویں حصے سے رس جمع کرتے ہیں تاکہ درخت محفوظ رہیں، علاوہ ازیں درختوں کو دوسری محفوظ جگہ پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔

وادی داوکہ میں درختوں کی نگرانی پر مامور عہدیدار محمد فرج استنبولی کے مطابق سڑکیں تعمیر کرنے سمیت دیگر تعمیراتی منصوبوں سے لوبان کے درختوں کو خطرہ ہے، اس لیے ان درختوں کو وادی سے منتقل کیا جا رہا ہے اور اب تک 600 درخت منتقل کیے جا چکے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025