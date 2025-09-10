یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین کیلئے پیکیج کی تفصیلات سامنے آگئیں
یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین کے لیے پیکیج کی تفصیلات سامنے آگئیں، یوٹیلیٹی اسٹورز کے تمام 11 ہزار 406 ملازمین کو حکومت کا منظور شدہ پیکیج دیا جائے گا، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے مستقل، کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو 19 ارب 50 کروڑ 40 لاکھ روپےکا پیکیج ملے گا۔
ڈان نیوز کے مطابق یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین کے لیے پیکیج کی تفصیلات سامنے آگئیں، یوٹیلیٹی اسٹورز کے تمام 11ہزار 406 ملازمین یکم ستمبر 2025 سے فارغ کردیےگئے ہیں، جنہیں حکومت کامنظور شدہ پیکج دیاجائےگا۔
کارپوریشن کے مستقل، کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو 19ارب50کروڑ40لاکھ روپےکا پیکیج ملے گا۔
ایسے مستقل ملازمین جن کی ملازمت کے 2 سال یاکم معیاد رہتی ہے، انہیں باقی مہینوں کی مکمل تنخواہ دی جائے گی، 20سال سے زائد سروس پر مستقل ملازمین کو اپنی ملازمت کے سالوں کی تعداد کے حساب سے موجودہ بنیادی تنخواہ کے مساوی ہر سال کی 2 تنخواہیں ملیں گی۔
20 سال سے کم ملازمت کرنے والے مستقل ملازمین کو اپنی ملازمت کے سالوں کی تعداد کے حساب سے موجودہ بنیادی تنخواہ کے مساوی ہر سال کی 3 تنخواہیں یا سروس کے باقی ماندہ (زیادہ سے زیادہ 50) مہینوں کی 1.25 تنخواہیں ملیں گی۔
اس طرح یوٹیلیٹی اسٹورز کے 5 ہزار 229 مستقل ملازمین کو 13 ارب 18 کروڑ 30 لاکھ روپےکا پیکیج ملے گا۔
دو سال یا اس سے کم عرصے ملازمت کرنے والے کنٹریکٹ ملازمین کو باقی ماندہ مہینوں کی موجودہ بنیادی تنخواہ ملےگی۔
16 سال تک ملازمت کرنے والے کنٹریکٹ ملازمین کو 30 بنیادی تنخواہیں ادا کی جائیں گی جبکہ 16 سال سے زائد سروس والےکنٹریکٹ ملازمین کو 35 بنیادی تنخواہیں ملیں گی۔
کارپوریش کے کل 3 ہزار 323 کنٹریکٹ ملازمین کو 3 ارب 60 کروڑ 20 لاکھ روپے ملیں گے، ملازمت کا 2 سال یا اس سے کم عرصہ رہنے پر ڈیلی ویجرز کو باقی مہینوں کی37 ہزار روپےکے حساب سے تنخواہ ملےگی جبکہ 10 سال تک ملازمت کرنے والے ڈیلی ویجرز کو 37 ہزارروپے کے حساب سے 15 تنخواہیں ملیں گی۔
10 سے 15 سال سروس کرنے والے ڈیلی ویجز ملازمین کو 37 ہزار روپے کے حساب سے 28 تنخواہیں دی جائیں گی جبکہ 15 سال سے زائد سروس پر ڈیلی ویجرز کو 37 ہزار روپے کے حساب سے 30 تنخواہیں ملیں گی، یوٹیلیٹی اسٹورز کےکل 2 ہزار 854 ڈیلی ویجرزکو 2 ارب 71 کروڑ 90 لاکھ روپےملیں گے، تنظیم نو پلان کے تحت پہلےفارغ کیےگئے کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین پیکیج کے اہل ہوں گے۔