اشنا شاہ کا چارلی کرک کی موت پر تعزیت کا اظہار
اداکارہ و ٹی وی میزبان اشنا شاہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور قدامت پسند نوجوانوں کی تنظیم ’ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے‘ کے سی ای او اور شریک بانی 31 سالہ چارلی کرک کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔
گزشتہ روز چارلی کرک یوٹاہ ویلی یونیورسٹی میں منعقدہ ایک تقریب میں طلبا سے خطاب کے دوران فائرنگ سے ہلاک ہوگئے، وہ شادی شدہ اور دو بچوں کے باپ تھے۔
اشنا شاہ نے انسٹاگرام پر اسٹوری شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرک کے زیادہ تر نظریات، خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے ان کے نظریات سے اختلاف کرتی ہیں، جسے انہوں نے موجودہ وقت کی سب سے بڑی بنیادی وجہ قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ تیس کے اوائل میں ایک شخص، جو شوہر اور دو بچوں کا باپ تھا، اس کا دل دہلا دینے والا قتل دیکھ کر وہ بہت افسردہ ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ان کی تمام دعائیں کرک کے اہلخانہ کے ساتھ ہیں، خاص طور پر ان کی بیوی اور دو بچے جو اب والد کے بغیر پرورش پا رہے ہیں۔
اشنا شاہ نے کہا کہ فلسطین کے بچے اور خاندان ہمیشہ ان کی پہلی ترجیح رہیں گے، لیکن آج اس لرزہ خیز قتل پر وہ غمزدہ ہیں۔
اداکارہ کے مطابق دوسرے لوگوں کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنا اور تسلیم کرنا ہمیں انسان ہونے کی یاد دلاتا ہے اور ہمدردی کو برقرار رکھتا ہے۔
چارلی کرک امریکی سیاسی منظرنامے میں متنازع شخصیت تھے اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی کے طور پر جانے جاتے تھے۔
ان کے اسقاط حمل، امیگریشن اور اسلحہ تشدد پر نظریات اکثر تنقید کا باعث بنتے تھے۔ وہ اکثر پروگراموں میں حاضرین سے بحث کے لیے اپنی تقریر کا استعمال کرتے تھے۔
گزشتہ روز وہ امریکا میں فائرنگ کے واقعات پر سوال کا جواب دے رہے تھے جب ایک حملہ آور نے انہیں گولی مار دی۔
کرک اور ان کی تنظیم ’ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے‘ امریکا کی سب سے بڑی قدامت پسند نوجوانوں کی تنظیم ہے، نومبر میں ٹرمپ کے لیے نوجوان ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کر چکی تھی۔
صدر ٹرمپ نے بھی کرک کی خدمات کو سراہا اور ٹرتھ سوشل پر لکھا کہ عظیم، بلکہ حقیقی معنوں میں ایک لیجنڈری، چارلی کرک وفات پا گئے ہیں۔