قطر پر حملہ عالمی قوانین، سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی، دنیا اسرائیل کا احتساب کرے، دفتر خارجہ
دفتر خارجہ پاکستان نے کہا ہے کہ قطر پر حملہ برادر اسلامی ملک کی سلامتی اور خودمختاری کی خلاف ورزی ہے، دنیا اسرائیل کے اس اقدام کا احتساب کرے۔
ترجمان دفترخارجہ شفقت علی خان نے اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئےکہا کہ پاکستان قطر پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتا ہے، یہ حملے قطر کی سلامتی اور خودمختاری کےخلاف ہیں، ہم برادر ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی دورہ کیا، اس دوران شہباز شریف نے قطر کو پاکستان کی جانب سے سخت مذمت کا پیغام دیا۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے بین القوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہیں، پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں قطر کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اسرائیلی جارحیت کے سامنے اُمتِ مسلمہ کو اکھٹے ہونے کی ضرورت ہے۔
شفقت علی خان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے غزہ میں امن کے لیے قطر کی ذمہ دارانہ کردار کی تعریف کی اور قطر کے عرب اسلامی سمٹ کے انعقاد کو بھی سراہا۔
ترجمان دفتر خارجہ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ الجیریا، صومالیہ اور پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔
واضح رہے کہ 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر میں فضائی حملہ کر کے حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانے بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے لیکن ان کے بیٹے اور معاون سمیت 6 افراد شہید ہو گئے تھے۔
ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے 10ستمبر کو شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کی علاقائی انسداد دہشت گردی فورم کی چئیر سنبھال لی ہے۔
بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمری عوام بہادری سے بھارتی ظلم کا سامنا کر رہے ہیں، بھارت کی جانب سے حریت رہنماؤں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہیں جبکہ یاسین ملک کی درخواست ضمانت بھی رد کر دی گئی ہے۔
ترکیہ کی جانب سے پاکستان میں دفاعی ڈرون انڈسٹری قائم کرنے کا خواہش کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات ہیں، جس میں دفاعی معاملات بھی شامل ہیں، ترک وزیر دفاع کا حالیہ دورہ دوسری نوعیت کا ہے۔
سیلابی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نےکہا کہ بھارت نے پاکستان کو سیلاب کے حوالے سے کچھ تفصیلات فراہم کی ہیں، تاہم پڑوسی ملک نے سفارتی ذرائع سے انتہائی کم تفصیلات شیئر کیں۔
انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس آبی کمشنرز کا چینل استعمال نہیں کیا گیا، جسے استعمال کیا جانا چاہیے تھا۔
ترجمان دفتر خارجہ نے صدر زرداری کے دورہِ چین پر ردِ عمل دیتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت کا چین کا حالیہ دورہ ہنگامی نہیں بلکہ پہلے سے شیڈول تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے صدر مملکت کے دورہِ چین کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل ہی تمام ضروری اقدامات اُٹھا لیے گئے تھے۔
امریکا اور پاکستان کے درمیان معدنیات کے معاہدے پر شفقت علی خان نے بتایا کہ پاکستان اور امریکی کمپنیوں کے درمیان ایک کارپوریٹ معاہدہ تھا۔
جس میں بینک چینلز اور دیگر شعبے شامل تھے، یہ معاہدے پبلک ہے اور اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم پوری دنیا سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔