انتظار ختم، فواد خان کی بھارتی فلم ’ابیر گلال‘ ریلیز

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 12, 2025
—فوٹو: پرومو فوٹو
—فوٹو: پرومو فوٹو

فلمی شائقین کا طویل انتظار ختم ہوا، پاکستانی اداکار فواد خان اور بھارتی اداکارہ وانی کپور کی رومانٹک کامیڈی فلم ’ابیر گلال‘ کو دنیا بھر میں ریلیز کردیا گیا۔

ابتدائی طور پر ’ابیر گلال‘ کا ٹیزر اپریل 2025 میں ریلیز کیا گیا تھا اور فلم کو مئی میں ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن مئی میں ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر فلم کی ریلیز موخر کردی گئی تھی اور اس کے ٹریلر اور ٹیزر کو بھی یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا تھا۔

بعد ازاں گزشتہ ماہ فلم کا ٹریلر دوبارہ ریلیز کرتے ہوئے اسے 12 ستمبر کو بھارت اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔

فلم کے آفیشل انسٹاگرام پر بتایا گیا کہ فلم کو متحدہ عرب امارات (یو اے ای)، کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک میں ریلیز کردیا گیا۔

خلیجی اخبار ’گلف نیوز‘ نے بھی فلم کے اپنے تبصرے میں اس کی کہانی اور مناظر کی تعریفیں کیں۔

فلم کو پاکستان میں ریلیز کرنے کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا جب کہ مقامی سینماؤں کی ویب سائٹس پر بھی فلم کے ریلیز ہونے سے متعلق کوئی معلومات دستیاب نہیں۔

پاکستان کی طرح بھارت میں بھی ’ابیر گلال‘ کو ریلیز نہیں کیا جا سکا، بد قسمتی سے فلم کے اداکاروں کے دونوں ممالک میں فلم ریلیز نہیں کی جا سکی۔

’ابیر گلال‘ کے ذریعے فواد خان نے تقریبا ایک دہائی بعد بھارتی فلموں میں واپسی کی ہے، مذکورہ فلم سے قبل 2015 میں وہ آخری بار ’اے دل ہے مشکل‘ فلم میں دکھائی دیے تھے۔

ان کی فلم سے قبل گزشتہ ماہ عمران اشرف کی بھارتی کینیڈین پنجابی فلم جب کہ اس سے قبل ہانیہ عامر کی بھی بھارتی کینیڈین پنجابی فلم ریلیز کی گئی تھی اور دونوں پنجابی فلموں کو پاکستان میں بھی ریلیز کیا گیا تھا۔

اگرچہ تاحال پاکستان اور بھارت میں تعلقات بحال نہیں ہوئے اور دونوں ممالک میں کشیدگی جاری ہے، تاہم اب ان میں جنگ کی صورتحال نہیں۔

