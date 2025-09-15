اسٹیٹ بینک کا نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود 11 فیصد پر برقرار رکھنے کا اعلان
اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود 11 فیصد پر برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔
ڈان نیوز کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) کا اجلاس ہوا، جس میں نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بیان اسٹیٹ بینک کچھ دیر میں جاری کرے گا۔
یاد رہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مالی سال 26-2025 کے لیے مانیٹری پالیسی کے اعلانات کا شیڈول جاری کر چکا ہے، جس کے مطابق رواں مالی سال میں اسٹیٹ بینک 8 بار مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔
شیڈول کے مطابق پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان30 جولائی کو کیا گیا تھا، دوسری مانیٹری پالیسی آج 15 ستمبر کو جاری کی گئی ہے، تیسری 27 اکتوبر اور چوتھی 15 دسمبر کو آئے گی جب کہ پانچویں پالیسی 26 جنوری 2026 اور چھٹی پالیسی 9 مارچ 2026 کو پیش کی جائے گی۔
ساتویں مانیٹری پالیسی کا اعلان 27 اپریل 2026 اور مالی سال کی آخری پالیسی کا اعلان 15 جون کو ہوگا، پالیسیوں کے ذریعے شرح سود کا تعین ہوگا۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جون میں مالی سال 25-2024 کی آخری مانیٹری پالیسی میں شرح سود 11 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔
اس سے قبل اسٹیٹ بینک نے 5 مئی کو شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس یا ایک فیصد کمی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد شرح سود 12 فیصد سے کم ہوکر 11 فیصد پر آگئی تھی۔