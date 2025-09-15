  • KHI: Partly Cloudy 27°C
ملک بھر میں آج سونے کی قیمتوں میں استحکام رہا

ویب ڈیسک شائع September 15, 2025 اپ ڈیٹ September 15, 2025 07:22pm
— فائل فوٹو: ڈان
ملک بھر میں ہفتے کو ہونے والی معمولی کمی کے بعد آج سونے کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔

سرکاری خبر رساں ادارے ’اے پی پی‘ کے مطابق آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز نے رپورٹ کیا کہ 24 قیراط کے حامل سونے کی فی تولہ قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور یہ 3 لاکھ 86 ہزار 300 روپے پر برقرار رہی۔

اسی طرح 24 قیراط 10 گرام سونے کی قیمت 3 لاکھ 31 ہزار 189 روپے پر برقرار رہی جبکہ 22 قیراط 10 گرام سونے کی قیمت 3 لاکھ 3 ہزار 600 روپے میں فروخت ہوا۔

عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہ 3,643 امریکی ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہوا۔

