  • KHI: Partly Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 29.2°C
  • ISB: Rain 25.6°C
صائم ایوب کی ایشیا کپ میں ’صفر‘ پر آؤٹ ہونے کی ہیٹ ٹرک مکمل

اسپورٹس ڈیسک شائع September 17, 2025 اپ ڈیٹ September 17, 2025 10:30pm
— فوٹو: کرک انفو/ایکس
— فوٹو: کرک انفو/ایکس

پاکستانی اوپنر بیٹر صائم ایوب بلے بازی میں مسلسل آؤٹ آف فارم نظر آرہے ہیں، بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے صائم ایوب نے ایشیا کپ میں ’0‘ پر آؤٹ ہونے کی ہیٹ ٹرک مکمل کر لی ہے۔

ٹاپ آرڈر بلے باز صائم ایوب دبئی میں متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے خلاف میچ میں 2 گیندوں پر بغیر کھاتہ کھولے پویلین واپس لوٹ گئے۔

14 ستمبر کو بھارت کیخلاف میچ بیٹر پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے جب کہ 12 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گئے میچ میں بھی صائم ایوب کو ایک ہی گیند کھیلنا نصیب ہوئی۔

بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے صائم ایوب گزشتہ 9 ٹی 20 انٹرنیشنل میچز میں 5 مرتبہ ’صفر‘ پر آؤٹ ہوئے ہیں، اس دوران انہوں نے صرف ایک ففٹی بنائی ہے۔

