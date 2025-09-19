  • KHI: Partly Cloudy 25.8°C
ایشیا کپ: بھارت کا عمان کو جیت کیلئے 189 رنز کا ہدف

اسپورٹس ڈیسک شائع September 19, 2025 اپ ڈیٹ September 19, 2025 09:29pm
ایشیا کپ 2025 کے آخری گروپ میچ میں بھارت نے عمان کو جیت کے لیے 189 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔

ابو ظہبی کے شیخ زاہد کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں بھارت نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے، ٹاپ آرڈر بیٹر سنجو سیمسن نے 56 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، اوپنر بلے باز ابھیشک شرما برق رفتار 15 گیندوں پر 38 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

تلک ورما 29 اور اکثر پٹیل نے 26 رنز بنا کر بھارتی ٹیم کے مجموعے میں اضافہ کیا۔

عمان کے عامر کلیم، شاہ فیصل اور جیتن رامنندی نے 2،2 وکٹیں اپنے نام کیں۔

واضح رہے کہ بھارت پہلے ہی سپر فور راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے، جہاں بھارت اپنے میچ میں 21 ستمبر کو پاکستان سے مقابلہ کرے گا۔

