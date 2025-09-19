  • KHI: Partly Cloudy 25.2°C
  • LHR: Clear 25.9°C
  • ISB: Clear 23.6°C
  • KHI: Partly Cloudy 25.2°C
  • LHR: Clear 25.9°C
  • ISB: Clear 23.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پی سی بی نے ’پاکستان سے وضاحت طلبی‘ کا بھارتی پروپیگنڈا مسترد کردیا

عبدالغفار شائع September 19, 2025
— فوٹو: اسکرین گریب/پی سی بی
— فوٹو: اسکرین گریب/پی سی بی

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے پاکستان سے اینڈی پائیکرافٹ تنازع کے حوالے سے وضاحت طلبی پر بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر (سی ای او) سنجوگ گپتا کی جانب سے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی ویڈیو بنانے اور معافی کا اعلامیہ جاری کرنے پر وضاحت طلب کرنے کی تردید کر دی ہے۔

پی سی بی ذرائع کے مطابق میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان، کوچ اور مینجر کی میٹنگ میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان پہلے سے طے تھا۔

ذرائع پاکستان کرکٹ بورڈ نے مزید بتایا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے سی ای او کی ای میل اور اُس پر بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔

جب کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ نے بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کے پاک-بھارت میچ کے بعد سیاسی بیان کے خلاف آئی سی سی کو شکایت بھی کر دی تھی، جس کے بعد شواہد اور کوڈ آف کنڈکٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔

قبل ازیں، کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے حوالے سے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ آئی سی سی کے سی ای او سنجوگ گپتا نے 18 ستمبر کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک سخت ای میل کی ہے۔

جس میں میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کے ساتھ ملاقات کی ریکارڈنگ کو پی ایم او اے (پلیئرز اینڈ میچ آفیشلز ایریا) پروٹوکولز کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق اس میٹنگ میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈیا مینجر نعیم گیلانی نے جب ان لمحات کو موبائل فون کے زریعے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تو انہیں بتایا گیا کہ انسداد بدعنوانی کوڈ کے مطابق پی ایم او اے کے اندر موبائل فون کی اجازت نہیں۔

تاہم پی سی بی اس میٹنگ کی ویڈیو ریکارڈنگ پر بضد رہا اورکہا کہ اگر ویڈیو ریکارڈ کرنے نہیں دی گئی تو پاکستان متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کر دے گا، جس کے بعد نعیم گیلانی کو بغیر آڈیو میٹنگ کی ریکارڈ کرنے کی اجازت دی گئی۔

ویب سائٹ کے مطابق سنجوگ گپتا نے اپنی ای میل میں پاکستان کے اس اقدام کو ’بدسلوکی‘ قرار دیا اور کہا کہ پی سی بی نے پی ایم او اے پروٹوکول کی ’متعدد خلاف ورزیاں‘ کی ہیں۔

میٹنگ میں اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان مینجمنٹ کو بتایا کہ انہوں نے صرف پیغام پہنچایا تھا کہ بھارتی کپتان سوریا کمار یادو، سلمان علی آغا سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، انہوں نے غلط فہمی اور غلط پیغام پر افسوس کا اظہار کیا، تاہم میٹنگ کے بعد پی سی بی نے بیان جاری کیا کہ اینڈی پائیکرافٹ نے ’پاکستان ٹیم کے کپتان اور منیجر سے معافی مانگ لی ہے۔

آئی سی سی نے اس موقف سے اختلاف کیا اور سنجوگ گپتا نے اپنے ای میل میں پی سی بی کو دوبارہ بتایا کہ اینڈی پائیکرافٹ نے صرف غلط فہمی پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاک-سعودیہ دفاعی معاہدے کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز ہے، بھارتی وزارت خارجہ

2

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

3

ایک ملک کیخلاف جارحیت دونوں پر حملہ تصور ہوگا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ

4

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپین شپ: ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا میڈل کی دوڑ سے باہر

5

وزیراعظم سعودی عرب سے برطانیہ روانہ، تاریخی استقبال پر ولی عہد سے اظہار تشکر

6

ننھے اسٹار عمر شاہ کی انتقال سے قبل کیا کیفیت تھی؟ چچا نے تفصیل بیان کردی

7

سعودیہ اور پاکستان جارح کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک، سعودی وزیر دفاع

8

اسرائیل اور غزہ کا معاملہ پیچیدہ ہے مگر حل ہوجائے گا، افغانستان سے بگرام ایئربیس واپس لینا چاہتے ہیں، ٹرمپ

کارٹون

کارٹون : 19 ستمبر 2025
کارٹون : 18 ستمبر 2025