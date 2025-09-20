  • KHI: Partly Cloudy 29.4°C
  • LHR: Clear 36.5°C
  • ISB: Clear 31.2°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.4°C
  • LHR: Clear 36.5°C
  • ISB: Clear 31.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ، فتنۃ الہندوستان کا دہشتگرد افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک

افتخار شیرازی شائع September 20, 2025 اپ ڈیٹ September 20, 2025 03:45pm
امریکا فتنۃ الہندوستان کے مجید بریگیڈ کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ —السٹریشن: ابڑو
امریکا فتنۃ الہندوستان کے مجید بریگیڈ کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ —السٹریشن: ابڑو

جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ اور فتنہ الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمٰن عرف استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک ہوگیا۔

ڈان نیوز کے مطابق کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی (بی ایل اے) کی ذیلی دہشتگرد تنظیم مجید بریگیڈ کا کمانڈر اور جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہلاک ہوگیا، فتنہ الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمٰن افغانستان کے صوبہ ہلمند میں پراسرار طور پر مارا گیا، بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دہشت گرد 17 ستمبر کو ہلاک ہوا،

ذرائع کا کہنا ہے کہ گل رحمٰن کی افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کا ایک اور ثبوت ہے، دہشتگرد گل رحمٰن پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گل رحمٰن فتنۃ الہندوستان (مجید بریگیڈ) کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا، گل رحمٰن پاکستانی سیکیورٹی فورسز ، چینی شہریوں ، معصوم شہریوں اور مختلف اداروں پر حملوں میں ملوث تھا۔

فتنۃ الہندوستان نے پاکستان کے نہتے معصوم شہریوں، سیکیورٹی فورسز اور سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنایا، فتنۃ الہندوستان نے جعفر ایکسپریس، کراچی میں چینی قونصلیٹ اور گوادر میں پرل کانٹینینٹل (پی سی) ہوٹل میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیں۔

فتنۃ الہندوستان نے خضدار اسکول بس دھماکا، کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹوٹ خود کش دھماکا، پاکستان اسٹاک ایکس چینج حملہ اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیں۔

امریکا فتنۃ الہندوستان کے مجید بریگیڈ کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دے چکا ہے، پاکستان اور چین نے فتنۃ الہندوستان کے مجید بریگیڈ کو اقوام متحدہ کی دہشتگرد فہرست میں ڈالنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔

ذرائع کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے دہشتگرد کی ہلاکت اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

2

پاک-سعودیہ شراکت داری: وہ معاہدہ جس کی گونج دنیا نے سنی!

3

اداریہ: ’اگر مسلم ممالک نیٹو بنانا چاہیں تو اس کا ڈھانچہ پہلے سے موجود ہے‘

4

محمد نبی سے آخری اوور میں 5 چھکے کھانے والے سری لنکن اسپنر کے والد چل بسے

5

پاک-سعودی عرب دوطرفہ دفاعی معاہدے پر ماہرین کیا کہتے ہیں؟

6

غیرقانونی مقیم افغانوں کے دہشتگردی میں ملوث ہونے کے مستند شواہد ہیں، ترجمان پاک فوج

7

اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججز کا چیف جسٹس کے اقدامات کےخلاف سپریم کورٹ سے رجوع

8

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

کارٹون

کارٹون : 20 ستمبر 2025
کارٹون : 19 ستمبر 2025