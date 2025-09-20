جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ، فتنۃ الہندوستان کا دہشتگرد افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک
جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ اور فتنہ الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمٰن عرف استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک ہوگیا۔
ڈان نیوز کے مطابق کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی (بی ایل اے) کی ذیلی دہشتگرد تنظیم مجید بریگیڈ کا کمانڈر اور جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہلاک ہوگیا، فتنہ الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمٰن افغانستان کے صوبہ ہلمند میں پراسرار طور پر مارا گیا، بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دہشت گرد 17 ستمبر کو ہلاک ہوا،
ذرائع کا کہنا ہے کہ گل رحمٰن کی افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کا ایک اور ثبوت ہے، دہشتگرد گل رحمٰن پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گل رحمٰن فتنۃ الہندوستان (مجید بریگیڈ) کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا، گل رحمٰن پاکستانی سیکیورٹی فورسز ، چینی شہریوں ، معصوم شہریوں اور مختلف اداروں پر حملوں میں ملوث تھا۔
فتنۃ الہندوستان نے پاکستان کے نہتے معصوم شہریوں، سیکیورٹی فورسز اور سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنایا، فتنۃ الہندوستان نے جعفر ایکسپریس، کراچی میں چینی قونصلیٹ اور گوادر میں پرل کانٹینینٹل (پی سی) ہوٹل میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیں۔
فتنۃ الہندوستان نے خضدار اسکول بس دھماکا، کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹوٹ خود کش دھماکا، پاکستان اسٹاک ایکس چینج حملہ اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیں۔
امریکا فتنۃ الہندوستان کے مجید بریگیڈ کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دے چکا ہے، پاکستان اور چین نے فتنۃ الہندوستان کے مجید بریگیڈ کو اقوام متحدہ کی دہشتگرد فہرست میں ڈالنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔
ذرائع کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے دہشتگرد کی ہلاکت اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔