ایشیا کپ سپر 4: 80 رنز پر سری لنکا کے 6 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے

اسپورٹس ڈیسک شائع September 23, 2025 اپ ڈیٹ September 23, 2025 08:39pm
ایشیا کپ سپر 4 راؤنڈ کے تیسرے مقابلے میں سری لنکن ٹیم مشکلات کا شکار ہے۔

ابوظہبی کے شیخ زاہد کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں سری لنکا کے 6 کھلاڑی 80 رنز پر پویلین واپس لوٹ گئے ہیں، کپتان چریتھ اسالانکا 20، کوسال پریرا اور وانند ہسارنگا15،15 رنز اور پاتھم نیسانکا 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

کوسال مینڈس اور داسن شناکا کھاتہ بھی کھول نہ سکے۔

پاکستان کے شاہین شاہ آفریدی اور حسین طلعت کی 2،2 وکٹیں، حارث رؤف نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

خیال رہے کہ پاکستان نے سری لنکا کے خلاف میچ کے لیے اپنی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔

پاکستان کی پلیئنگ الیون

قومی اسکواڈ کی قیادت سلمان علی آغا کر رہے ہیں، دیگر کھلاڑیوں میں فخرزمان ، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب ، حسین طلعت اور محمد نواز شامل ہیں، فہیم اشرف ، محمد حارث ، شاہین آفریدی، حارث رؤف اور ابرار احمد بھی فائنل الیون کا حصہ ہیں۔

سری لنکا کی پلیئنگ الیون

پاکستان کے خلاف اہم مقابلے کے لیے سری لنکن اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں، مہیش تھکشانا اور چمیکا کرونارتنے کی اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔

لنکن ٹیم کی قیادت چریتھ اسالانکا کر رہے ہیں، پاتھم نیسانکا، کوسال مینڈس، کوسال پریرا، داسن شناکا ٹیم میں شامل ہیں، کامیندو مینڈس، چمیکا کرونارتنے، مہیش تھکشانا، وانندو ہسارنگا، دشمانتھا چمیرا اور نوان توشارا پلیئنگ الیون کا حصہ ہیں۔

واضح رہےکہ ایشیا کپ سپر 4 راؤنڈ کے دوسرے مقابلے میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں 6 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

