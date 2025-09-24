کراچی: انٹرمیڈیٹ بورڈ کے پوزیشن ہولڈرز سرکاری کالجز کے طلبا کیلئے الیکٹرک بائیکس کا انعام
کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے سرکاری کالجز کے طلبا کو انعام میں وزیر اعظم پروگرام کے تحت الیکٹرک بائیکس دی جائیں گی۔
چیئرمین اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی فقیر محمد لاکھو کے مطابق انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی ایم اے) نے پوزیشن ہولڈرز کو مکمل فری اسکالر شپ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔
اس حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں کراچی کے سرکاری کالجز کے پوزیشن ہولڈر طلبا اور ان کے والدین سمیت اہم شخصیات شریک ہوں گی، طلبا کو انعام میں الیکٹرک بائیکس دینے کے لیے الیکٹرک موٹرسائیکلیں پہنچا دی گئی ہیں۔
چیرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ فقیر محمد لاکھو کے مطابق کراچی کے پوزیشن ہولڈر طلبا کو یہ الیکٹرک موٹر سائیکلیں وزیر اعظم پروگرام کے تحت دی جائیں گی، اور 2030 تک ہر سال یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر کے ہونہار طلبا کو مفت الیکٹرک بائیکس دینے کا اعلان کیا تھا۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں الیکٹرک وہیکلز کی حوصلہ افزائی، الیکٹرک بائیکس، رکشہ و لوڈر کے حصول میں حکومتی معاونت پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس اسکیم کے تحت فیڈرل بورڈ سمیت ملک بھر کے تعلیمی بورڈز میں انٹرمیڈیٹ سطح پر اعلی کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات کو مفت الیکٹرک بائیکس فراہم کی جائیں گی۔
اجلاس کو بتایا گیا کہ اس اسکیم میں خواتین کا 25فیصد خصوصی کوٹہ رکھا گیا ہے جبکہ آبادی کے تناسب سے باقی صوبوں کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے، وزیر اعظم نے بلوچستان کا کوٹہ 10 فیصد تک بڑھانے کی ہدایت کی ۔
اجلاس کو بتایا گیا کہ اس اسکیم کی بدولت ملک میں بیٹری بنانے والی 4 نئی کمپنیاں اپنے آپریشن کا آغاز کر رہی ہیں جس سے پاکستان میں نئے کاروباری مواقع اور روزگار ملے گا، وزیر اعظم نے اسکیم کے جلد اجرا کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔