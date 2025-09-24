  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 36.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 29°C
  • LHR: Sunny 36.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: انٹرمیڈیٹ بورڈ کے پوزیشن ہولڈرز سرکاری کالجز کے طلبا کیلئے الیکٹرک بائیکس کا انعام

سید وسیم | ویب ڈیسک شائع September 24, 2025 اپ ڈیٹ September 24, 2025 12:50pm
کراچی کے سرکاری کالجز کے پوزیشن ہولڈرز طلبا کیلئے ای بائیکس پہنچ چکی ہیں۔ —فوٹو: ڈان نیوز
کراچی کے سرکاری کالجز کے پوزیشن ہولڈرز طلبا کیلئے ای بائیکس پہنچ چکی ہیں۔ —فوٹو: ڈان نیوز

کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے سرکاری کالجز کے طلبا کو انعام میں وزیر اعظم پروگرام کے تحت الیکٹرک بائیکس دی جائیں گی۔

چیئرمین اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی فقیر محمد لاکھو کے مطابق انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی ایم اے) نے پوزیشن ہولڈرز کو مکمل فری اسکالر شپ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔

اس حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں کراچی کے سرکاری کالجز کے پوزیشن ہولڈر طلبا اور ان کے والدین سمیت اہم شخصیات شریک ہوں گی، طلبا کو انعام میں الیکٹرک بائیکس دینے کے لیے الیکٹرک موٹرسائیکلیں پہنچا دی گئی ہیں۔

چیرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ فقیر محمد لاکھو کے مطابق کراچی کے پوزیشن ہولڈر طلبا کو یہ الیکٹرک موٹر سائیکلیں وزیر اعظم پروگرام کے تحت دی جائیں گی، اور 2030 تک ہر سال یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر کے ہونہار طلبا کو مفت الیکٹرک بائیکس دینے کا اعلان کیا تھا۔

وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں الیکٹرک وہیکلز کی حوصلہ افزائی، الیکٹرک بائیکس، رکشہ و لوڈر کے حصول میں حکومتی معاونت پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس اسکیم کے تحت فیڈرل بورڈ سمیت ملک بھر کے تعلیمی بورڈز میں انٹرمیڈیٹ سطح پر اعلی کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات کو مفت الیکٹرک بائیکس فراہم کی جائیں گی۔

اجلاس کو بتایا گیا کہ اس اسکیم میں خواتین کا 25فیصد خصوصی کوٹہ رکھا گیا ہے جبکہ آبادی کے تناسب سے باقی صوبوں کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے، وزیر اعظم نے بلوچستان کا کوٹہ 10 فیصد تک بڑھانے کی ہدایت کی ۔

اجلاس کو بتایا گیا کہ اس اسکیم کی بدولت ملک میں بیٹری بنانے والی 4 نئی کمپنیاں اپنے آپریشن کا آغاز کر رہی ہیں جس سے پاکستان میں نئے کاروباری مواقع اور روزگار ملے گا، وزیر اعظم نے اسکیم کے جلد اجرا کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

8

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 24 ستمبر 2025
کارٹون : 23 ستمبر 2025