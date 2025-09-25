  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
  • LHR: Clear 36.9°C
  • ISB: Sunny 31°C
  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
  • LHR: Clear 36.9°C
  • ISB: Sunny 31°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ماہرہ خان اور فواد خان کی رومانوی فلم ’نیلوفر‘ کب ریلیز ہوگی؟

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 25 ستمبر 2025 03:12pm
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

اداکار فواد خان اور اداکارہ ماہرہ خان کی رومانوی فلم ’نیلوفر‘ رواں سال کے موسم سرما میں سنیما گھروں میں پیش کی جائے گی، جس کا شائقین کو کافی عرصے سے انتظار تھا۔

فلم کی شوٹنگ کافی عرصے سے جاری تھی، تاہم ریلیز کی تاریخ ابھی تک واضح نہیں تھی، مگر اب فلم کے مداحوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اس موسم سرما میں سنیما اسکرین پر پیش کی جائے گی۔

انسٹاگرام پر فلم کے حوالے سے کی گئی پوسٹ میں اداکاروں اور فلمسازوں نے لکھا کہ اگلی ملاقات کا انتظار رہے گا، نیلوفر، اس موسم سرما۔

گزشتہ سال جون میں ایک تقریب کے دوران فواد خان نے کہا تھا کہ فلم نیلوفر تقریباً شوٹنگ کے آخری مراحل میں ہے اور یہ ان کی آنے والی نئی فلم ہے۔

کووڈ-19 کی وجہ سے 2020 میں کئی منصوبے تاخیر کا شکار ہوگئے تھے، جس میں یہ فلم بھی شامل تھی اور اس وقت تک فلم کے بارے میں زیادہ معلومات سامنے نہیں آئیں تھیں۔

اُسی سال اپریل میں ماہرہ خان نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ شوٹنگ مکمل ہونے میں صرف 10 دن باقی تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے سب کچھ رک گیا۔

بعدازاں جیسے ہی فلم کی شوٹنگ ختم ہوئی، ماہرہ خان نے انسٹاگرام پر شوٹنگ کے دوران کھینچی گئی تصاویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو بتایا کہ فلم کی عکس بندی مکمل کر لی گئی ہے۔

انہوں نے پوسٹ میں ذکر کیا کہ ’نیلوفر‘ کی پوری ٹیم نے فلم کو شاندار بنانے کے لیے ان تھک محنت کی۔

اگرچہ فلم کی کہانی کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں، تاہم ماضی میں ماہرہ خان نے اشارہ کیا تھا کہ فلم کی کہانی رومانوی نوعیت کی ہے۔

’نیلوفر‘ کی کہانی امر رسول نے لکھی ہے اور وہی فلم کے ہدایتکار بھی ہیں، جب کہ اسے اوصاف شارق نے پروڈیوس کیا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

2

افغان کمسن لڑکا طیارے کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر دہلی پہنچنے میں کامیاب

3

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

4

اماراتی محقق کے چار بیویوں اور 100 بچوں کے انکشاف سے سب حیران

5

کراچی: گرفتار شربت فروش کا ایک ایک بچی کو کئی کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف

6

وادی تیراہ میں خواتین اور بچوں سمیت21 افراد کی اموات پر عوام میں غم و غصہ

7

سعودی عرب کے مفتی اعظم، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے

8

کراچی: لانڈھی میں 6 روز سے لاپتا والدین کا اکلوتا بیٹا زیادتی کے بعد قتل، 2 مشتبہ افراد گرفتار

کارٹون

کارٹون : 25 ستمبر 2025
کارٹون : 24 ستمبر 2025